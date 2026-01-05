Nazilli\'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 09 NM 235 plakalı motosiklet Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak ile 228 Sokak kesişiminde C.K'nin kullandığı 09 R 0848 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan C.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
