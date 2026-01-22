Nazilli'de Stk'lardan Türk Bayrağına Saldırıya Tepki: "Çirkin ve Kabul Edilemez Davranışı Şiddetle Kınıyoruz"

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Nazilli Erzurumlular Derneği Başkanı Yüksel Karabıyık, "Bizler Kürtler, Türkler, Lazlar bugüne kadar kardeşçe yaşadık, yine de kardeşçe yaşayacağız. Bizim burada yapmış olduğumuz tek şey bayrağımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınamaktır. Bundan sonraki süreçte de bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz" dedi.

Nazilli'deki çeşitli sivil toplum kuruluşları, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağının indirilmesine tepki göstererek Erzurumlular Derneği hizmet binasında ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Muharip Gaziler Derneği, Nazilli Erzurumlular Derneği, Nazilli Muşlular Derneği, Nazilli Ağrılılar Derneği, Kuva-i Milliye Derneği, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği ve Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri katıldı.

Nazilli Erzurumlular Derneği Başkanı Yüksel Karabıyık yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ne kadar güzel bir ülkede yaşadığımızı, bayrağımızın ve ezanımızın altında Müslüman Türk halkı olarak hep birlikte yaşadığımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ülkesini kaybetmiş insanların ne hallerde olduğunu hepimiz görmekteyiz. Bunun için memleketimize, milletimize, devletimize ve bayrağımıza en güzel şekilde sarılarak bu ülkeyi hep birlikte yürüteceğiz. Bayrak bizim namusumuzdur. Yapılan bu menfur saldırıyı bütün teşkilatlarımız ve dernek başkanlarımız olarak şiddetle kınıyoruz. Bizler Kürtler, Türkler, Lazlar bugüne kadar kardeşçe yaşadık, yine de kardeşçe yaşayacağız. Bizim burada yapmış olduğumuz tek şey bayrağımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınamaktır. Bundan sonraki süreçte de bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz."

Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş da şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yüreğimiz kırık, vicdanımız yaralıdır. Milletimizin ortak değeri olan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa karşı duruşumuzu ifade etmek için toplandık. Bu duruş öfkenin değil; bilincin, saygının ve sorumluluğun sesidir. O bayrak, bu vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla al rengini almış; gölgesinde bir milletin var olma mücadelesini taşımıştır. Bayrağa yapılan her saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine, birlik ve beraberliğine, geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saygısızlıktır. Türk bayrağına yapılan bu çirkin ve kabul edilemez davranışı şiddetle kınıyoruz. Tepkimiz öfkeyle değil bilinçle, ayrıştırarak değil birleştirerek, şiddetle değil hukuk ve sağduyu içinde olacaktır."

Nazilli Muşlular Derneği Başkanı Rıdvan Orasan da, "Biz farklı kimliklere ve adetlere mensup insanlarız ama bir tek devletimiz, bir tek bayrağımız var. Şehitlerimizin kanıyla ortaya çıkan bu bayrağı, ecdadımızın bize emanet ettiği bu değeri ileri nesillere daha güzel bir şekilde taşıyacağız. Bayrağı indirmek isteyen hiç kimseye bu fırsatı vermeyeceğiz" dedi.

Nazilli Ağrılılar Derneği Başkanı Aydın Taşdemir de, "Bayrak hepimizin bayrağıdır. Elimizden geldiğince saygı ve sevgi çerçevesinde bayrağımıza sahip çıkacağız. Kimsenin buna müdahale etmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.