Nazilli'de Stk'lardan Türk Bayrağına Saldırıya Tepki: "Çirkin ve Kabul Edilemez Davranışı Şiddetle Kınıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nazilli'de Stk'lardan Türk Bayrağına Saldırıya Tepki: "Çirkin ve Kabul Edilemez Davranışı Şiddetle Kınıyoruz"

22.01.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Erzurumlular Derneği Başkanı Yüksel Karabıyık, "Bizler Kürtler, Türkler, Lazlar bugüne kadar kardeşçe yaşadık, yine de kardeşçe yaşayacağız. Bizim burada yapmış olduğumuz tek şey bayrağımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınamaktır. Bundan sonraki süreçte de bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz" dedi.

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Nazilli Erzurumlular Derneği Başkanı Yüksel Karabıyık, "Bizler Kürtler, Türkler, Lazlar bugüne kadar kardeşçe yaşadık, yine de kardeşçe yaşayacağız. Bizim burada yapmış olduğumuz tek şey bayrağımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınamaktır. Bundan sonraki süreçte de bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz" dedi.

Nazilli'deki çeşitli sivil toplum kuruluşları, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağının indirilmesine tepki göstererek Erzurumlular Derneği hizmet binasında ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Muharip Gaziler Derneği, Nazilli Erzurumlular Derneği, Nazilli Muşlular Derneği, Nazilli Ağrılılar Derneği, Kuva-i Milliye Derneği, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği ve Nazilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri katıldı.

"Kürtler, Türkler, Lazlar bugüne kadar kardeşçe yaşadık, yine de kardeşçe yaşayacağız"

Nazilli Erzurumlular Derneği Başkanı Yüksel Karabıyık yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ne kadar güzel bir ülkede yaşadığımızı, bayrağımızın ve ezanımızın altında Müslüman Türk halkı olarak hep birlikte yaşadığımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ülkesini kaybetmiş insanların ne hallerde olduğunu hepimiz görmekteyiz. Bunun için memleketimize, milletimize, devletimize ve bayrağımıza en güzel şekilde sarılarak bu ülkeyi hep birlikte yürüteceğiz. Bayrak bizim namusumuzdur. Yapılan bu menfur saldırıyı bütün teşkilatlarımız ve dernek başkanlarımız olarak şiddetle kınıyoruz. Bizler Kürtler, Türkler, Lazlar bugüne kadar kardeşçe yaşadık, yine de kardeşçe yaşayacağız. Bizim burada yapmış olduğumuz tek şey bayrağımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınamaktır. Bundan sonraki süreçte de bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguluyoruz."

"Türk bayrağına yapılan bu çirkin ve kabul edilemez davranışı şiddetle kınıyoruz"

Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş da şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yüreğimiz kırık, vicdanımız yaralıdır. Milletimizin ortak değeri olan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa karşı duruşumuzu ifade etmek için toplandık. Bu duruş öfkenin değil; bilincin, saygının ve sorumluluğun sesidir. O bayrak, bu vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla al rengini almış; gölgesinde bir milletin var olma mücadelesini taşımıştır. Bayrağa yapılan her saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine, birlik ve beraberliğine, geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saygısızlıktır. Türk bayrağına yapılan bu çirkin ve kabul edilemez davranışı şiddetle kınıyoruz. Tepkimiz öfkeyle değil bilinçle, ayrıştırarak değil birleştirerek, şiddetle değil hukuk ve sağduyu içinde olacaktır."

"Bayrağı indirmek isteyen hiç kimseye bu fırsatı vermeyeceğiz"

Nazilli Muşlular Derneği Başkanı Rıdvan Orasan da, "Biz farklı kimliklere ve adetlere mensup insanlarız ama bir tek devletimiz, bir tek bayrağımız var. Şehitlerimizin kanıyla ortaya çıkan bu bayrağı, ecdadımızın bize emanet ettiği bu değeri ileri nesillere daha güzel bir şekilde taşıyacağız. Bayrağı indirmek isteyen hiç kimseye bu fırsatı vermeyeceğiz" dedi.

"Bayrak hepimizin bayrağı"

Nazilli Ağrılılar Derneği Başkanı Aydın Taşdemir de, "Bayrak hepimizin bayrağıdır. Elimizden geldiğince saygı ve sevgi çerçevesinde bayrağımıza sahip çıkacağız. Kimsenin buna müdahale etmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Sivil Toplum, Güvenlik, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de Stk'lardan Türk Bayrağına Saldırıya Tepki: 'Çirkin ve Kabul Edilemez Davranışı Şiddetle Kınıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga
Edin Dzeko imza yolunda Edin Dzeko imza yolunda
Yeni tarzı Macron’u Trump’ın diline düşürdü Konuşmasına ara verip dalgasını geçti Yeni tarzı Macron'u Trump'ın diline düşürdü! Konuşmasına ara verip dalgasını geçti

16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:24
Gözaltına alınan Tuğyan’ın sevgilisi Kervan Eminoğlu’na bu fotoğraf soruldu
Gözaltına alınan Tuğyan'ın sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:24
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 16:36:12. #7.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de Stk'lardan Türk Bayrağına Saldırıya Tepki: "Çirkin ve Kabul Edilemez Davranışı Şiddetle Kınıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.