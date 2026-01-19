Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
3-sayfa

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

19.01.2026 15:45
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda 502 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Y.Y. (49) isimli şahsın ikametinde yapılan adli aramada, 502 gram kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

