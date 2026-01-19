Nazilli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesi Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Y.Y. (49) isimli şahsın ikametinde yapılan adli aramada, 502 gram kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN