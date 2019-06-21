Son Dakika Haberleri: Nazilli Ticaret Odası'ndan yeni atanan Yenipazar Kaymakamı Yalçın'a ziyaret
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Nazilli Ticaret Odası'ndan yeni atanan Yenipazar Kaymakamı Yalçın'a ziyaret

1 saat önce

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan başkanlığında meslek komitesi üyelerinden oluşan heyet, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Nazilli Ticaret Odası'ndan yeni atanan Yenipazar Kaymakamı Yalçın'a ziyaret, System.String[]
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan başkanlığında meslek komitesi üyelerinden oluşan heyet, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Nazilli Ticaret Odası temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, sivil toplum örgütlerinin önemini vurgulayarak, her zaman iş birliği içinde olmak istediğini dile getirdi. Yenipazar'ın kalkınması ve vatandaşa en iyi hizmetin verilmesi için elinden geleni yapacağını belirten Yalçın, vatandaşın iş hayatında farklı sıkıntılar yaşadığını, konuların çözümü noktasında STK'lar ile istişarelerin gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ise, "Yeni atanan Kaymakamımıza görevinde başarılar diliyoruz. Nazilli Ticaret Odası olarak, sorumluluk sahamızda bulunan Yenipazar ile ilgili yapılacak her türlü ticari gelişme ve organizasyonlarda, her daim üyelerimizin menfaati doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz" diyerek Kaymakam Yalçın'a uzun yaşam sepeti hediye etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:01 Kaynak: İHA
Nazilli, Yenipazar, Güncel
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