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Nazillili Muhtarlar, Dumlupınar'a çıktı

6 saat önce

Nazilli'de görev yapan Muhtarlar için, Nazilli Belediyesi'nin organizasyonuyla 3 gün sürecek Muhtarlar Koordinasyon Kampı düzenlendi.

Nazillili Muhtarlar, Dumlupınar'a çıktı, System.String[]

Nazilli'de görev yapan Muhtarlar için, Nazilli Belediyesi'nin organizasyonuyla 3 gün sürecek Muhtarlar Koordinasyon Kampı düzenlendi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından yolcu edilen muhtarlar eşleri ile katıldıkları programda önce Dumlupınar'ı ziyaret ettiler.


Dumlupınar'da tarihi günleri yaşayan Nazilli'nin muhtarları, Başkomutanlık Meydan Muharebesinin yapıldığı topraklarda şehit ve gazileri de andılar. Nazilli Belediyesini temsilen Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bingül'ün eşliğinde savaşın zaferle sonuçlandığı Çalköy'ü ziyaret eden muhtarlar zaman zaman duygusal anlar yaşadılar. Savaşta büyük başarılar gösteren Yüzbaşı Şekip Efendi'nin kabri ve şehit askerlerinin kabirlerini ziyaret eden muhtarlar, Atatürk'ün savaşı yönettiği Zafertepe'ye de çıkıp Şehit Mehmetçik Sancaktar Anıtı'nı da ziyaret ettiler.


Dumlupınnar Müzesi'nde Nazilli Muhtarlar heyetini karışlayan Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada "Dumlupınar'ı karlı ve soğuk bir günde unutmayıp şehitlerimizi ziyaret ettiniz. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Biz belki dünya nüfusuna göre küçük bir ülkeyiz. Dumlupınar da küçük bir ilçe. Ancak 137 bin şehidimiz ile de Türkiye'nin en büyük ilçesiyiz. Nazilli Belediye Başkanım Kürşat Engin Özcan beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarını ne kadar çok önemsediğini görüyoruz. Her metrekaresi şehit kanları ile sulanmış bu toprakları ziyaret ederek biz şehit yakınlarını gururlandırdınız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kürşat Başkanımı Meclis üyeleri ile birlikte burada görmek istiyoruz" dedi.


Başkan Akağaç, Nazilli Belediyesi'ne temsilen katılan Meclis Üyesi Mehmet Bingül başta olmak üzere muhtarlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Dumlupınar, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:13 Kaynak: İHA
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