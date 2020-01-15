Nazım Hikmet Türkiye'ye veda ettiği Tarabya rıhtımında anıldı

Eserleri çok sayıda dile çevrilen usta şairin 1951'de Türkiye'ye veda ettiği Tarabya rıhtımında, sevenleri tarafından denize karanfiller bırakıldı.



Sarıyer Belediyesi ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Teknede çok güzel şiirler okunacak, sohbetler yapılacak. Çok güzel dostlarımız, Nazım Hikmet dostları var burada. Belki Nazım Hikmet'in dizelerini ilk defa eline almış çocuklar da olabilir. Nazım Hikmet'i okudukça, onu yaşamak ayrı bir zevk." dedi.



Genç, Nazım Hikmet Ran ile birlikte tüm vatan şairlerini ve yurtseverleri andığını dile getirerek, "Kavgayı herkes farklı bir şekilde tarif eder. Kimi yaşam kavgası der. Vatan için kavga etmenin ayrı bir güzelliği yaşanmış." diye konuştu. Vefatına kadar her yıl anma etkinliğine oyuncu Tarık Akan'ın da katıldığına işaret eden Genç, usta sanatçıyı da andı.



"Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime"



Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz ise ünlü şairin bir dizesinde "Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime" dediğini belirterek, "O, savaşsız, sömürüsüz, barış içinde, emekten yana bir dünya istediği ve bu umutla dolu olduğu için, yine de dünyaya gelmekten memnun olurdu. Biz de memnunuz, Türkiye'de doğduğumuzdan ve bu dünyadan. Umutla da yarınları yaratmaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.



Katılımın yoğun olduğu etkinliğin ardından denize karanfiller atıldı. Denize açılan teknede mini bir konser verilerek Nazım Hikmet şiirleri okundu.



Nazım Hikmet Ran, Bakanlar Kurulu tarafından 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarılmış ve hayatının sonraki yıllarını Sofya, Varşova ve Moskova'da geçirmiş, 3 Haziran 1963'te kalp krizi sonucu vefat etmişti. Şair Ran, vefatından 46 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden Türk vatandaşlığına kabul edilmişti.