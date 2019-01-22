Nazlı Ilıcak, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
2 saat önce
Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:25
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