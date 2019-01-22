Son Dakika Haberleri: Nazlı Ilıcak, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Nazlı Ilıcak, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

2 saat önce

Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nazlı Ilıcak, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]
Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:25 

Ekonomi
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