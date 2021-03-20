NBA'de 30. galibiyetine ulaşan Jazz liderliğini sürdürdü - Son Dakika

NBA'de 30. galibiyetine ulaşan Jazz liderliğini sürdürdü

20.03.2021 10:25
NBA'de 30. galibiyetine ulaşan Jazz liderliğini sürdürdü, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Toronto Raptors'ı 115-112 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Toronto Raptors'ı 115-112 mağlup etti.

Batı Konferansı'nın lideri olan Jazz, sezonun 30. galibiyete ulaşan ilk takımı oldu ve liderliğini perçinledi. Jazz kadrosuna yeni katılan milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın sahaya çıkmadığı müsabaka, son saniyesine kadar büyük mücadeleye sahne oldu.

Jazz'da Rudy Gobert 15 sayı, 16 ribaunt ile "double-double" yaparken, Donovan Mitchell 31, Joe Ingles 19 sayı ile oynadı.

Raptors'ta Pascal Siakam 27, Norman Powell ve Fred VanVleet 17'şer sayı üretti.

Cedi Osman'ın formasını giydiği Cavaliers evinde mağlup

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, kendi sahasında San Antonio Spurs'e 116-110'luk skorla yenildi.

Cavaliers'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 19 dakikada sayı bulamazken 4 ribaunt ve 1 asist ile oynadı. Collin Sexton ve Darius Garland'ın 29'ar sayıları Cavaliers'ı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Spurs'te Keldon Johnson 23 sayı ve 21 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine katkıda bulundu.

Carmelo Anthony 27 bin sayı barajını aştı

Portland Trail Blazers'ın kendi sahasında Dallas Mavericks'i 125-119 ile mağlup ettiği maçta 18 sayı bulan Carmelo Anthony, NBA tarihinde 27 bin sayı barajını geçen 11. basketbolcu olma unvanına ulaştı.

Sonuçlar

Boston Celtics- Sacramento Kings: 96-107

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 110-116

Orlando Magic- Brooklyn Nets: 121-113

Toronto Raptors-Utah Jazz: 112-115

Miami Heat- Indiana Pacers: 110-137

Houston Rockets- Detroit Pistons: 100-113

Memphis Grizzlies- Golden State Warriors: 103-116

Denver Nuggets- Chicago Bulls-: 131-127

Phoenix Suns- Minnesota Timberwolves: 113-101

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 125-119

Toronto Raptors, Utah Jazz, Jazz, 112, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de 30. galibiyetine ulaşan Jazz liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor


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