NBA'de yılın başantrenörü Raptors'tan Nick Nurse - Son Dakika

NBA'de yılın başantrenörü Raptors'tan Nick Nurse

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2019-20 sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü, Toronto Raptors'ı çalıştıran Nick Nurse kazandı.

NBA'de yılın başantrenörü Raptors'tan Nick Nurse, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2019-20 sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü, Toronto Raptors'ı çalıştıran Nick Nurse kazandı.

NBA'den yapılan açıklamada, 100 spor yazarı ve yayıncının oylarıyla seçilen ligde yılın başantrenörü ödülüne, Nurse'ün layık görüldüğü belirtildi.

Nick Nurse'ün 470 puanla birinciliğe ulaştığı kategoride Milwaukee Bucks'un başantrenörü Mike Budenholzer 147 puanla ikinci, Oklahoma City Thunder'ı çalıştıran Billy Donovan 134 puanla üçüncü oldu.

NBA'de Toronto Raptors takımında 2013-2018 sezonları arasında yardımcı antrenörlük yapan 53 yaşındaki Nurse, 2018'de başantrenörlük görevine getirilmişti. İlk sezonunda Nurse yönetiminde tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Toronto Raptors, bu sezon ise normal sezonda 53 maç kazanarak kulüp tarihinin en iyi galibiyet yüzdesini elde etmişti.

Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 21:57

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de yılın başantrenörü Raptors'tan Nick Nurse - Son Dakika Spor
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