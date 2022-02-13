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NBA'deki Türk oyuncular Furkan ve Cedi karşılaştıkları maç öncesi dostluk pozu verdi - Son Dakika

NBA'deki Türk oyuncular Furkan ve Cedi karşılaştıkları maç öncesi dostluk pozu verdi

13.02.2022 08:13
NBA'deki Türk oyuncular Furkan ve Cedi karşılaştıkları maç öncesi dostluk pozu verdi

NEW Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Philadelphia 76ers'a 93-103 mağlup olduğu maçın öncesinde Türk oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

NEW Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Philadelphia 76ers'a 93-103 mağlup olduğu maçın öncesinde Türk oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Cavaliers'ın Türk forveti Cedi Osman'la ev sahibi 76ers'li Furkan Korkmaz karşılaştıkları maç öncesi bir araya gelerek AA foto muhabirine dostluk pozu verdi.

Wells Fargo Center'da oynanan maçı seyredenler arasında bulunan New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Türk bayrağı açarak Osman ve Korkmaz'ı selamladı.

Özgür ile birlikte bazı Konsolosluk çalışanları ve Türk vatandaşları da Türk basketbolcular için tezahürat yaparak destek verdi.

Bir gün önce deplasmanda Indiana Pacers'ı 120-113 mağlup eden Cedili Cavaliers bir sonraki maçında salı günü Atlanta Hawks'a konuk olacakken, Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers aynı gün deplasmanda Boston Celtics'in karşısına çıkacak.

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Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NBA'deki Türk oyuncular Furkan ve Cedi karşılaştıkları maç öncesi dostluk pozu verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA'deki Türk oyuncular Furkan ve Cedi karşılaştıkları maç öncesi dostluk pozu verdi - Son Dakika
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