NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards - Son Dakika

NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards

19.11.2020 10:25
NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards, System.String[]

Georgia Üniversitesinin şutör gardı Anthony Edwards, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020 draftında Minnesota Timberwolves tarafından ilk sırada seçildi.

Georgia Üniversitesinin şutör gardı Anthony Edwards, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020 draftında Minnesota Timberwolves tarafından ilk sırada seçildi.

Bu yılki NBA seçmeleri, Amerikan televizyon kanalı ESPN'nin ABD'nin Bristol kentindeki genel merkezinde yapıldı.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Timberwolves, tercihini, Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Georgia Bulldogs forması giyen 19 yaşındaki Edwards'tan yana kullandı. 1,96 metre boyundaki Edwards, üniversite kariyerini 19,1 sayı ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Golden State Warriors, Memphis Üniversitesinde geçirdiği 2019-20 sezonunda maç başına 19,7 sayı, 10,3 ribaunt ve 3 blok üreten 19 yaşındaki pivot James Wiseman'ı seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Charlotte Hornets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki oyun kurucu LaMelo Ball oldu. New Orleans Pelicans'ta oynayan Lonzo Ball'un kardeşi LaMelo, geçen sezon Illawarra Hawks formasıyla mücadele ettiği Avustralya Basketbol Ligi'nde 17 sayı, 7,4 ribaunt ve 6,8 asist ortalamaları yakaladı.

2020 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

SıraOyuncuTakım
1Anthony EdwardsMinnesota Timberwolves
2James WisemanGolden State Warriors
3LaMelo BallCharlotte Hornets
4Patrick WilliamsChicago Bulls
5Isaac Okoro Cleveland Cavaliers
6Onyeka Okongwu Atlanta Hawks
7Killian Hayes Detroit Pistons
8Obi Toppin New York Knicks
9Deni Avdija Washington Wizards
10Jalen Smith Phoenix Suns
11Devin Vassell San Antonio Spurs
12Tyrese HaliburtonSacramento Kings
13Kira LewisNew Orleans Pelicans
14Aaron Nesmith Boston Celtics
15Cole AnthonyOrlando Magic
16 Isaiah Stewart Houston Rockets (Pistons'a takas edildi)
17Aleksej PokusevskiMinnesota Timberwolves ( Oklahoma City Thunder'a takas edildi)
18Josh Green Dallas Mavericks
19Saddiq Bey Brooklyn Nets (Pistons'a takas edildi)
20 Precious Achiuwa Miami Heat
21Tyrese Maxey Philadelphia 76ers
22Zeke Nnaji Denver Nuggets
23Leandro BolmaroNew York Knicks (Timberwolves'a takas edildi)
24R.J. Hampton Milwaukee Bucks (Nuggets'a takas edildi)
25Immanuel QuickleyOklahoma City Thunder (Knicks'e takas edildi)
26Payton PritchardBoston Celtics
27Udoka AzubuikeUtah Jazz
28Jaden McDaniels Los Angeles Lakers (Timberwolves'a takas edildi)
29Malachi Flynn Toronto Raptors
30Desmond BaneBoston Celtics (Grizzlies'e takas edildi)

Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota Timberwolves, basketbol, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards - Son Dakika Spor


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