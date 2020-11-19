NBA draftının 1 numarası Anthony Edwards

Georgia Üniversitesinin şutör gardı Anthony Edwards, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2020 draftında Minnesota Timberwolves tarafından ilk sırada seçildi.

Bu yılki NBA seçmeleri, Amerikan televizyon kanalı ESPN'nin ABD'nin Bristol kentindeki genel merkezinde yapıldı.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Timberwolves, tercihini, Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Georgia Bulldogs forması giyen 19 yaşındaki Edwards'tan yana kullandı. 1,96 metre boyundaki Edwards, üniversite kariyerini 19,1 sayı ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Golden State Warriors, Memphis Üniversitesinde geçirdiği 2019-20 sezonunda maç başına 19,7 sayı, 10,3 ribaunt ve 3 blok üreten 19 yaşındaki pivot James Wiseman'ı seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Charlotte Hornets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki oyun kurucu LaMelo Ball oldu. New Orleans Pelicans'ta oynayan Lonzo Ball'un kardeşi LaMelo, geçen sezon Illawarra Hawks formasıyla mücadele ettiği Avustralya Basketbol Ligi'nde 17 sayı, 7,4 ribaunt ve 6,8 asist ortalamaları yakaladı.

2020 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

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