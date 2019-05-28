Ne biliyorsun? Mesut Ozil - Laurent Koscielny - Avrupa Ligi Finali
2 saat önce
Özel bir Avrupa Ligi final bölümü 'Ne biliyorsun?' Laurent Koscielny, Mesut Ozil'i devraldı. Sence kim üste çıkacak?
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06
Özel bir Avrupa
Ligi final bölümü 'Ne biliyorsun?' Laurent Koscielny
, Mesut Ozil'i devraldı. Sence kim üste çıkacak?
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