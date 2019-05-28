Son Dakika Haberleri: Ne biliyorsun? Mesut Ozil - Laurent Koscielny - Avrupa Ligi Finali
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Ne biliyorsun? Mesut Ozil - Laurent Koscielny - Avrupa Ligi Finali

2 saat önce

Özel bir Avrupa Ligi final bölümü 'Ne biliyorsun?' Laurent Koscielny, Mesut Ozil'i devraldı. Sence kim üste çıkacak?

Özel bir Avrupa Ligi final bölümü 'Ne biliyorsun?' Laurent Koscielny, Mesut Ozil'i devraldı. Sence kim üste çıkacak?
Ne biliyorsun? Mesut Ozil - Laurent Koscielny - Avrupa Ligi Finali
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06 
Avrupa, Laurent Koscielny, Spor
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