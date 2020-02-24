Necmettin Erbakan Batman'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Necmettin Erbakan Batman'da anıldı - Son Dakika

Necmettin Erbakan Batman'da anıldı

6 saat önce

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ölümünün 9. yılında Batman'da düzenlenen programda anıldı.

Necmettin Erbakan Batman'da anıldı, System.String[]

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan ölümünün 9. yılında Batman'da düzenlenen programda anıldı.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığınca Batman İl Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman yaptığı konuşmada, Erbakan'ın iktidara gelmek ve bir takım siyasi menfaatler için asla taviz vermediğini belirterek, "Erbakan hocamız sadece Türkiye'de değil bütün dünya insanlığının kurtuluşu için bir takım misyonları önümüze koymuştur." dedi.


Programa Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Batman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şerif Durmaz da katıldı.

Necmettin Erbakan, Saadet Partisi, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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