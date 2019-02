Nefes Alabilmek Büyük Bir Ödül

Sigara içmek sağlığı tehdit eden en zararlı alışkanlıkların başında geliyor. Sigara içmek ve dumanına maruz kalmak kalp-damar ve akciğer başta olmak üzere birçok hastalığa neden oluyor. Bu konuda eğitimlerin artmasıyla oluşan farkındalık sayesinde tüm dünyada sigara ile savaş son hızıyla devam ediyor. Her yıl 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olarak kutlanan 9 Şubat'ta kampanyalar düzenlenerek sigarayı bırakmak isteyenlere eğitim ve destek veriliyor.

NEFES ALMAK EN BÜYÜK ÖDÜL

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu'nun verdiği bilgilere göre sigaranın yarattığı köleleştirilmiş beyinler ile insanlar sigarayı temel ihtiyaç gibi görüyor ve "İçmeden yaşayamam" hissine kapılıyor. Sigara içenlerin çoğu mutsuz, endişeli, tatminsiz ya da sadece sinirli olduğu için sigara içtiğini söylüyor. Sigarayı bu anlarda bir sığınma aracı gibi görüyor. Diğer yandan sigaranın iştah azaltarak kilo kontrolü sağladığını düşünerek zayıflamak için kullananlar da var. İyi gibi yansıtılan tüm bu beklentilere rağmen sigarayı bırakanların sabah enerjik uyandığını, daha rahat nefes aldığını ve merdivenleri kolayca çıkabildiğini belirten Ateşoğlu, "Sigaranın verdiği zararlara bakıldığında nefes alabilmenin insana verilen büyük bir ödül olduğu hatırlanmalı" açıklamasını yaptı.

GENÇLER BİLİNÇLENİYOR TÜTÜN KULLANMIYOR

Sigara olmadan da hayatta kalabilmenin mümkün olduğunu belirten Ateşoğlu, "Kalp sağlınızı korumak, kaliteli ve uzun yaşam sürdürmek için sigarayı hayatınızdan çıkartın" uyarısında bulundu. Ateşoğlu, ayrıca şu bilgileri verdi: "Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre her gün tütün kullanan 25 yaş ve üstü yetişkinlerin oranı 2014'te yüzde 29.6 iken, 2016'da yüzde 28.7 oldu. Bu oran 2016'da yetişkin erkeklerde yüzde 43.2, kadınlarda yüzde 14.6. Tütün mamulü kullanma durumu 15-24 yaş grubunda yer alan gençler için incelendiğinde, her gün tütün kullanan gençlerin oranının 2014 yılında yüzde 18.5 iken 2016'da yüzde 18.1'e, ara sıra tütün kullanan gençlerin oranının da 2014'te yüzde 4.9 iken 2016'da yüzde 3.3'e düştüğü görüldü. Hiç tütün kullanmamış gençlerin oranı 2014'te yüzde 67.7 iken 2016'da yüzde 75.9 oldu. Her gün tütün kullanma durumu cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla tütün kullandığı görüldü. Her gün tütün kullanan genç erkeklerin oranı 2016 yılında yüzde 28.2 iken genç kadınların oranı yüzde 7.8 oldu."