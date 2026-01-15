Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı

Gaziantep'te boğazına ekmek kaçan ortaokul öğrencisi, öğretmeninin heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Fatım Acar Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teneffüs sırasında 5'inci sınıf öğrencisi Mehmet Poyraz İnce, yediği ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Durumu fark eden arkadaşları bağırmaya başlayınca nöbetçi öğretmen Sibel Durgun öğrenciye müdahalede bulunarak durumu Fen Bilimleri öğretmeni Ökkeş İlker Siyer'e bildirdi. İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmen Ökkeş İlker Siyer, İnce'ye heimlich manevrası uygulayarak, ekmek parçasını çıkarttı ve İnce'nin rahat nefes almasını sağladı. Siyer, olayın ardından şoka giren İnce'yi sarılarak teselli etti.

Öğretmenin çocuğa müdahale anları ise okulun güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen Siyer, soğukkanlı davranışıyla takdir topladı.

Sağlık durumu iyi olan öğrenci İnce, öğretmeni Siyer'e teşekkür etti. Olayın ardından okul yönetimi ve sağlık yetkilileri de öğrencisinin hayatını heimlich manevrası ile kurtaran öğretmeni tebrik etti.

Herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini söyleyen öğretmeni Ökkeş İlker Siyer, "Çocuğumuz yemek yerken boğazına ekmek takılıyor. Sonra nöbetçi öğretmenimiz koridora doğru ilerliyor. Ben de o sırada merdivenlerden tam öğretmenler odasına doğru çıkarken durumu fark ettim. O sırada bize öğretilen ilk yardım bilgisini öğrencime uyguladım. Heimlich manevrası sonrası çocuğumuz rahatladı. Çocuğun nefes alamadığını, boğazını tuttuğunu fark edince heimlich manevrası uyguladım. Sonra ise sırtını süpürme şeklinde vurarak ekmeği çıkardım. Öğrencinin rahat bir şekilde nefes aldığını fark ettim. Öğrencimin nefes alması ve rahatlaması bizi çok mutlu etti. Olaydan sonra öğrencimiz bize teşekkür etti. Biz de çok mutlu olduk" dedi.

Öğrencisinin hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Siyer, herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ağzına koyduğu ekmeğin boğazına kaçtığını ve nefes alamadığını belirten Mehmet Poyraz İnce ise hayatını kurtaran öğretmenine teşekkür ederek, "Sınıftaydım ve geri bahçeye çıkacaktım. Bahçeye çıkarken yemek yiyordum, yutkunduğumda büyük bir parça vardı ve boğazıma takıldı. Nefes almakta zorlandığım için yere yattım. Sonra nöbetçi öğretmen Sibel Uygun beni İlker hocamın yanına götürdü. İlker hoca da ilk yardım manevrası uygulayarak hayatımı kurtardı. Çok korktum, 'ben nasıl yapacağım ve şimdi nefes alamazsam ne olacak?' dedim. Öğretmenim hayatımı kurtardı, teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Mustafa Acar da, "Öğretmenimizin anında çocuğumuza doğru bir şekilde müdahale etmesi çocuğumuzun hayati tehlikesini ortadan kaldırdı. Ben Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkez Müdürü ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu eğitimler iki yılda bir tekrarlanıyor, yenileniyor. Eğitimlerin neticesinde bu müdahaleler hayatı bir anlam taşıdı. Okulumuz, öğretmenimiz adına bu konuda çok mutluyum" diye konuştu. - GAZİANTEP