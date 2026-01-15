Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı

Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı
15.01.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te boğazına ekmek kaçan ortaokul öğrencisi, öğretmeninin heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Gaziantep'te boğazına ekmek kaçan ortaokul öğrencisi, öğretmeninin heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Fatım Acar Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teneffüs sırasında 5'inci sınıf öğrencisi Mehmet Poyraz İnce, yediği ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Durumu fark eden arkadaşları bağırmaya başlayınca nöbetçi öğretmen Sibel Durgun öğrenciye müdahalede bulunarak durumu Fen Bilimleri öğretmeni Ökkeş İlker Siyer'e bildirdi. İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmen Ökkeş İlker Siyer, İnce'ye heimlich manevrası uygulayarak, ekmek parçasını çıkarttı ve İnce'nin rahat nefes almasını sağladı. Siyer, olayın ardından şoka giren İnce'yi sarılarak teselli etti.

Öğretmenin çocuğa müdahale anları ise okulun güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen Siyer, soğukkanlı davranışıyla takdir topladı.

Sağlık durumu iyi olan öğrenci İnce, öğretmeni Siyer'e teşekkür etti. Olayın ardından okul yönetimi ve sağlık yetkilileri de öğrencisinin hayatını heimlich manevrası ile kurtaran öğretmeni tebrik etti.

Herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini söyleyen öğretmeni Ökkeş İlker Siyer, "Çocuğumuz yemek yerken boğazına ekmek takılıyor. Sonra nöbetçi öğretmenimiz koridora doğru ilerliyor. Ben de o sırada merdivenlerden tam öğretmenler odasına doğru çıkarken durumu fark ettim. O sırada bize öğretilen ilk yardım bilgisini öğrencime uyguladım. Heimlich manevrası sonrası çocuğumuz rahatladı. Çocuğun nefes alamadığını, boğazını tuttuğunu fark edince heimlich manevrası uyguladım. Sonra ise sırtını süpürme şeklinde vurarak ekmeği çıkardım. Öğrencinin rahat bir şekilde nefes aldığını fark ettim. Öğrencimin nefes alması ve rahatlaması bizi çok mutlu etti. Olaydan sonra öğrencimiz bize teşekkür etti. Biz de çok mutlu olduk" dedi.

Öğrencisinin hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Siyer, herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ağzına koyduğu ekmeğin boğazına kaçtığını ve nefes alamadığını belirten Mehmet Poyraz İnce ise hayatını kurtaran öğretmenine teşekkür ederek, "Sınıftaydım ve geri bahçeye çıkacaktım. Bahçeye çıkarken yemek yiyordum, yutkunduğumda büyük bir parça vardı ve boğazıma takıldı. Nefes almakta zorlandığım için yere yattım. Sonra nöbetçi öğretmen Sibel Uygun beni İlker hocamın yanına götürdü. İlker hoca da ilk yardım manevrası uygulayarak hayatımı kurtardı. Çok korktum, 'ben nasıl yapacağım ve şimdi nefes alamazsam ne olacak?' dedim. Öğretmenim hayatımı kurtardı, teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Mustafa Acar da, "Öğretmenimizin anında çocuğumuza doğru bir şekilde müdahale etmesi çocuğumuzun hayati tehlikesini ortadan kaldırdı. Ben Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkez Müdürü ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu eğitimler iki yılda bir tekrarlanıyor, yenileniyor. Eğitimlerin neticesinde bu müdahaleler hayatı bir anlam taşıdı. Okulumuz, öğretmenimiz adına bu konuda çok mutluyum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Kurtarma, Güvenlik, Ekmek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:09:02. #7.11#
SON DAKİKA: Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.