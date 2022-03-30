Nehre uçan araçtan yaralı kurtulan genç de hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nehre uçan araçtan yaralı kurtulan genç de hayatını kaybetti

30.03.2022 10:48
Nehre uçan araçtan yaralı kurtulan genç de hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği hafif ticari aracın ağaca çarpıp Ceyhan Nehri'ne düşmesi sonucu yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Muhammet Küçük (20), 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği hafif ticari aracın ağaca çarpıp Ceyhan Nehri'ne düşmesi sonucu yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Muhammet Küçük (20), 7 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

23 Mart sabahı yaşanan olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 NE 588 plakalı hafif ticari araç, ağaca çarptıktan sonra Ceyhan Nehri'ne düşmüştü. Kazada, 21 yaşındaki Büşra ile 20 yaşındaki Muhammet Küçük kardeşler ile 21 yaşındaki kuzenleri Mustafa Küçük, ekiplerin müdahalesi sonucu sudan çıkarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Büşra Küçük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken kardeşi Muhammet, Elbistan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış; kuzeni Mustafa da Kahramanmaraş'a sevk edilmişti. 7 gündür Elbistan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Muhammet Küçük, tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti.

Ablasından 1 hafta sonra yaşamını yitiren Küçük'ün cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muhammet Küçük'ün ilçede berberlik yaptığı, 1 hafta önce hayatını kaybeden ablasının ise bir zincir markette kasiyer olarak çalıştığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Nehre uçan araçtan yaralı kurtulan genç de hayatını kaybetti
Nehre uçan araçtan yaralı kurtulan genç de hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş, Elbistan, Tragger, Ceyhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nehre uçan araçtan yaralı kurtulan genç de hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nehre uçan araçtan yaralı kurtulan genç de hayatını kaybetti - Son Dakika
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