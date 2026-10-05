Nejat İşler’in konser çıkışı zor anları! İki kişinin desteğiyle ayrıldı - Son Dakika
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Nejat İşler’in konser çıkışı zor anları! İki kişinin desteğiyle ayrıldı

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Uzun bir aradan sonra, Leyla The Band’in 4 Ekim’de Harbiye’de verdiği konserde objektiflere takılan Nejat İşler, gecenin sonunda zor anlar yaşadı. Konseri Çağlar Çorumlu ile birlikte ön sıradan izleyen ünlü oyuncunun, çıkışta ayakta durmakta zorlandığı ve iki kişinin desteğiyle mekandan ayrıldığı görüldü.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, 4 Ekim 2026 akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen Leyla The Band konserini izledi. 13 yıl aranın ardından yeniden sahneye çıkan grubu, oyuncu arkadaşı Çağlar Çorumlu ile birlikte en ön protokolden takip eden İşler, konserin ardından görüntülendi.

KONSER ÖNCESİ NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Konser öncesinde basın mensuplarına poz veren ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Nejat İşler, gecenin ilerleyen saatlerinde ise farklı görüntüsüyle gündeme geldi. Oyuncunun konser çıkışında ayakta durmakta ve yürümekte zorlandığı görüldü.

Nejat İşler’in konser çıkışı zor anları! İki kişinin desteğiyle ayrıldı

İKİ KİŞİNİN DESTEĞİYLE AYRILDI

54 yaşındaki oyuncu, tek başına yürümekte güçlük çekince yanında bulunan iki kişinin desteğine ihtiyaç duydu. İşler, iki kişinin kollarına girmesiyle Harbiye Açıkhava’dan ayrılabildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Nejat İşler’in konser çıkışındaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun değişen imajı ve saçlarının yanı sıra gecenin sonunda sergilediği görüntüler de hayranlarının dikkatini çekti. Özellikle ayakta durmakta zorlanması ve bitkin halleri hayranlarını endişelendirdi. 

Harbiye Açıkhava TiyatrosuÇağlar ÇorumluNejat İşlerMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Nejat İşler’in konser çıkışı zor anları! İki kişinin desteğiyle ayrıldı - Son Dakika
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