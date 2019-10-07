Son Dakika Haberleri: Nemrut Kayak Merkezi kışa hazırlanacak
Son Dakika Güncel Nemrut Kayak Merkezi kışa hazırlanacak

Nemrut Kayak Merkezi kışa hazırlanacak

40 dakika önce

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı sıkıntılar nedeniyle iki senedir hizmete veremeyen Nemrut Kayak Merkezi'nin bu sene hizmet vermesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı sıkıntılar nedeniyle iki senedir hizmete veremeyen Nemrut Kayak Merkezi'nin bu sene hizmet vermesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Kiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin durumu ile ilgili Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile görüştüklerini söyledi.

Buna yönelik projenin hazırlandığını belirten Kiler, "Hazırlamış oldukları projede hem Nemrut'ta alternatif ikinci bir pist hem de mevcut pistin yenilenmesi ve hızlandırılması var. Ayrıca, teleferiğin orta kısmındaki merkeze bir durağın daha bırakılması gerekiyor." dedi.

Projeyi Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığına sunacaklarını ifade eden Kiler, "Bu sene ikinci pist olmazsa bile var olan tesisin yenilenmesi, teleferiğin hızlandırılması ve rüzgarlıklar ile ilgili çalışmaların yapılması konusunda görüşmemizi yapacağız. İnşallah biz bu kışın hep beraber kayacağız." diye konuştu.

Nemrut Kayak Merkezi kışa hazırlanacak

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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