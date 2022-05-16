Nemrut'ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti - Son Dakika
Üye Girişi

Nemrut'ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti

16.05.2022 09:02
Nemrut'ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti

Nemrut'ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest ettiBİTLİS Bitlis'te yılın büyük bölümünü karlar altında geçiren 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderasında baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı.

Nemrut'ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti

BİTLİS Bitlis'te yılın büyük bölümünü karlar altında geçiren 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderasında baharın müjdecisi kardelenler açmaya başladı.

Yılın neredeyse 7 ayı kar altında olan Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderasında karları delen kardelenler yüzünü göstermeye başladı. Hala metrelerce karla kaplı olan kalderada açan rengarenk kardelenler görsel şölen sunuyor. Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü bulunan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, bir yandan doğal güzelliğin keyfini sürerken diğer yandan ise kardelenlerin oluşturduğu doğal güzelliği fotoğraflıyor. Fotoğraf severlerin ilgisini çeken kardelen çiçeklerinin karla bütünleşen görüntüsü ise kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Kalderada oluşan bu doğal güzelliği fotoğraflamak için Nemrut'a geldiğini belirten Hasan Akay, oluşan doğal manzaraya hayran kaldıklarını ifade etti. Birbirinden güzel ve özel kardelen fotoğrafları çekme imkanı bulduğunu kaydeden Gülsüm Tuna ise Nemrut'taki kardelenlerin kalderaya ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

Nemrut'ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti
Nemrut'ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti
Nemrut'ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti

YORUMLAR
500
Elazığ'da Türk Halk Müziği Konseri mest etti Elazığ'da Türk Halk Müziği Konseri mest etti İspir'de baraj suyunun oluşturduğu şelale mest ediyor İspir'de baraj suyunun oluşturduğu şelale mest ediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nemrut'ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti - Son Dakika


Son Dakika
08:51 Kemal Kılıçdaroğlu: SADAT Suriye'de Erdoğan'ın talimatıyla yasadışı roller üstlendi, Türkiye'nin içinde de kullanılabilir
08:36 16 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:33 Tunceli'de kız yurdunda yangın: 300 öğrenci tahliye edildi
08:31 İrem Derici'nin Cem Belevi'ye öfkesi dinmiyor! "İblis" dediği eski sevgilisine demediğini bırakmadı
08:25 Dolandırıcıların son hedefi İBB Başkanı oldu: Ekrem İmamoğlu'nu "Yargıtay üyesiyim" diye arayan dolandırıcı yakalandı
08:25 16 Mayıs güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:10 Oğlunu askere gönderen Şevval Sam'dan duygusal anlar
08:07 16 Mayıs Pazartesi günü hava nasıl olacak?
08:07 İBB, tepki çeken Müze Gazhane'deki duvar kağıtlarını kaldırdı
08:03 İsveç'ten kritik hamle geldi! NATO görüşmeleri için Türkiye'ye diplomatlardan oluşan bir heyet gönderecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 09:07:13. #1.11#
SON DAKİKA: Nemrut'ta karlar arasında açan kardelenlerin güzelliği mest etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement