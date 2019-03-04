Son Dakika Haberleri: Nemrut Yolu Kardan Temizleniyor

Nemrut Yolu Kardan Temizleniyor

32 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2206 rakımlı Nemrut Dağı yolunda kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Nemrut Yolu Kardan Temizleniyor, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2206 rakımlı Nemrut Dağı yolunda kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şubesi ekipleri, 12 kilometrelik Nemrut Dağı yolunda iş makineleriyle birkaç gündür kar temizleme çalışmayı gerçekleştirdi. Ekipler, geri kalan 5 kilometrelik bölümde de çalışmaları sürdürerek, yolu açmayı palanlıyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekinci, ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bu yıl turizm sezonunun oldukça canlı olacağını düşünüyoruz. Şimdiden otellerimizde nisan, mayıs ve haziran ayları için rezervasyonlar yüzde 90'lara ulaşmış durumda. Çok yakın bir sürede Nemrut Dağı'nı ziyaretçilerin hizmetine açmış bulunacağız." dedi.

Nemrut yolu Karadut köyünde pansiyon işleten Bayram Çınar, bu yıl çalışmaların erken başlamasının alınmasının kendilerini ve ziyaretçileri sevindirdiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:58 Kaynak: AA

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