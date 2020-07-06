Nepal'de halka açık yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Nepal'de korona virüs vakalarının artmasının ardından halka açık yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi.



Korona virüs salgınının Nepal'de etkisini arttırması ile halka açık yerlerde maske takmak zorunlu hale getirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Umakanta Adhikari, yaptığı açıklamada halka açık yerlerde maske takmanın bugünden itibaren zorunlu olacağını aktarırken, kurala uymayan kişilere yasal işlem yapılacağını açıkladı. Sözcü, polisin halka açık yerlerde maske takmayanları tutuklayabileceğini ifade ederken, Bulaşıcı Hastalık Kontrol Yasası uyarınca 1 aya kadar hapis cezası, 100 rupi (0,8 Dolar) para cezası veya her ikisi ile cezalandırılabileceğini açıkladı. Sözcü Adhikari, "Maske takmamak artık yasa tarafından cezalandırılabilecek bir suç olarak değerlendirilecek" dedi.



Öte yandan, Nepal'de geçtiğimiz günlerde artan vakalar nedeniyle karantina önlemleri 22 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 15 bin 964'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35'e yükseldi. - KATMANDU