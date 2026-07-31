Neşe Berber, Lider Haber Televizyonu Ankara Temsilcisi oldu

Alkoçlar Medya Grubu, Lider Haber Televizyonu Ankara Temsilciliği görevine deneyimli gazeteci ve televizyon haber spikeri Neşe Berber'in getirildiğini duyurdu.

ÖZEL RÖPORTAJLARLA ANKARA'NIN NABZINI TUTACAK

Neşe Berber, yeni görevinde özel röportajlarıyla Ankara gündemini yakından takip ederek başkentteki gelişmeleri izleyicilere aktarmaya devam edecek.

"SORUYORUZ" PROGRAMINI SÜRDÜRÜYOR

Berber, halen Lider Haber TV ekranlarında yayınlanan "Soruyoruz" programını sunmayı da sürdürüyor. Program kapsamında siyaset ve gündeme ilişkin konukları ağırlayan Berber, Ankara'nın öne çıkan başlıklarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.