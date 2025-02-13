Neshe, Eurovision Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Neshe, Eurovision Yarı Finale Yükseldi

Türk sanatçı Neshe, 'Una Voce Per San Marino' yarışmasında yarı finale geçti. Eurovision 2025 için yarışıyor.

13.02.2025 13:52
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(İSTANBUL) - Türk sanatçı Neshe, San Marino'nun Eurovision temsilcisini belirlemek amacıyla düzenlenen "Una Voce Per San Marino" yarışmasında yarı finale yükseldi. 48 ülkeden binlerce yarışmacının katıldığı yarışmada tek Türk sanatçı olarak sahneye çıkan Neshe, sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı sanatçı Neshe, San Marino'yu Eurovision 2025'te temsil etmek için söz ve bestesi kendisi ile kız kardeşi Cansu Aktay'a ait olan, prodüktörlüğünü ise Hintli prodüktör Trajbo'nun üstlendiği "Fallin'" adlı şarkısıyla "Una Voce Per San Marino" yarışmasında yarı finale yükseldi.

Yüksek enerjili dans performansı ve sahne hakimiyetiyle jüriden büyük alkış alan Neshe, yarışmanın ulusal finaline ulaşmaya bir adım daha yaklaştı. 48 ülkeden binlerce yarışmacının San Marino'yu temsil etmek üzere girdiği yarışmada Neshe, tek Türk sanatçı olarak büyük bir gurur kaynağı oldu ve Türk müziğini Avrupa sahnesinde başarıyla temsil ederek adından söz ettirmeyi başardı. Dans performansı ve sahne hakimiyetiyle jüriden büyük övgü toplayan Neshe, Türk müziğinin gücünü Avrupa sahnesinde bir kez daha kanıtladı.

Neshe kimdir?

Neshe, Latin pop ve etnik müzik tarzlarını özgün bir şekilde harmanlayan Türkiye doğumlu bir pop şarkıcısı ve performans sanatçısıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Neshe, Barselona'daki Institut del Teatre'de Erasmus yaptığı dönemde sahne hayatına başlamıştır. Amerika'da Footloose, Avrupa'da Chicago, Nine ve Notre Dame de Paris, Grease müzikallerinde rol almıştır.

Kaynak: ANKA

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