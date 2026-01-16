Nesiller Buluşuyor: Ebru ile Sevgi İlişkisi - Son Dakika
Nesiller Buluşuyor: Ebru ile Sevgi İlişkisi

16.01.2026 11:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Nesiller Buluşuyor" projesi kapsamında Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle ebru çalışması yapan devlet korumasındaki kız çocukları, dede ve nine sevgisini yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altında "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen ebru projesi, huzurevi sakinleri ile devlet korumasındaki kız çocuklarını bir araya getirdi.

Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sema Başer, proje için eğitimini aldığı ebru sanatını yaşlılara ve çocuklara aktardı. Projede ebru, sanat pratiğinin yanı sıra sabır, sevgi, dikkat ve karşılıklı saygının birlikte üretildiği ortak dil olarak ele alındı.

Ebru çalışmalarında tercih edilen renkler, katılımcıların ruh halini yansıtan sembollere dönüştü. Büyükler daha canlı ve güçlü renkleri tercih ederken, çocukların seçtiği tonlar sevgi ve yakınlık duygusunu öne çıkardı.

Devlet korumasındaki kız çocuklarının dış dünyaya karşı geliştirdikleri mesafeyi ve güvensizlik duygusunu huzurevi sakinleriyle kurulan temas yoluyla aşabilmeleri, projede amaçlanan temel kazanımlardan biri oldu. Huzurevindeki yaşlıların da genç kuşakla kurdukları bağ sayesinde kendilerini yalnız hissetmemeleri, bilgi ve duygularını aktarabilecekleri bir alan bulmaları hedeflendi.

Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde başlayan projeyle devlet korumasındaki kız çocuklarının dede ve nine sevgisini kurum çatısı altında deneyimlemesi, huzurevi sakinlerinin ise kuşaklara aktarılan hafıza ve rehberlik rolünü üstlenmesi sağlandı.

Projenin, Bakanlığın nesiller arası dayanışmayı güçlendirmeye yönelik yaklaşımı doğrultusunda farklı kurumlarda da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Aile Yılı kapsamında desteklenen projeler

Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sema Başer, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı"nın 10 yıl uzatıldığını anımsatarak, bu kapsamda Bakanlığın desteğiyle projeler geliştirdiklerini söyledi.

Huzurevi sakinleri ile devlet korumasındaki kız çocuklarını sanatla bir araya getirme düşüncesiyle ebru eğitimi almaya başladığını ifade eden Başer, "Ebruyu öncelikle kendim öğrenmeye karar verdim. Ebru demek sabır, sevgi ve stresi azaltmak demek. Malumunuz, sakinlerimiz duyguları yoğun yaşıyor. Onların duygularını daha sakin yaşamaları anlamında güzel proje olacağını düşündüm. Bunun için de koruma altındaki çocuklarımızı projeye katıp hem sakinlerimizi hem de evlatlarımızı bir araya getirerek, duygularını birbirlerine aktarmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Başer, projeye katılanların ebru sanatıyla güzel paylaşımlarda bulunduğunu belirterek, "Çocuklarımızın huzurevindeki sakinlerimize olan sevgilerini artırmayı, onlarla renklerin diliyle konuşmalarını hedefledik. Bu projeyi yaparken birbirlerinin gözünün içine bakarak bir sevgi bağı, kalpten kalbe bir köprü kurdular. Bu proje büyüğün küçüğe olan sevgisini, küçüğün de büyüğe olan saygısını artırdı. Birbirlerine sormadan hiçbir şekilde ne fırçayı ellerine aldılar ne bir boya serpiştirdiler. Kağıdı tutuşları dahi birbirlerine olan saygıyı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Devlet çatısı altında huzur ve güven

Devlet korumasındaki çocukların dışarıdaki insanlara karşı yaşadıkları güvensizlik duygusunu, yine devlet çatısı altındaki huzurevi sakinleriyle yıkmayı amaçladıklarını vurgulayan Başer, "Devletimizin himayesi altında bulunan İstanbul İl Müdürlüğümüze bağlı çocuklarımızı buraya davet ederek, bu sanatı paylaşmaya devam etmelerini sağlamak en büyük hedefimiz. Çocuklar büyükleriyle bir şeyler paylaşmak istiyor ama onlara fırsat vermek lazım. Bugün buraya gelerek o fırsatı elde ettiler. Farkındaysanız çok güzel kahkahalar attılar birlikte, bu tür güzellikleri elde ediyoruz." dedi.

Başer, çalışmaya katılan çocukların ve yaşlıların kağıtlarını beraber kaldırarak, "Biz varız, birlikteyiz. Biz istedikten sonra her şeyi başarırız" mesajı vermelerinden çok etkilendiğini dile getirdi.

Çalışma esnasında ağırlıklı olarak sevgiyi temsil eden kırmızının, bereketi temsil eden yeşilin, bolluğu temsil eden sarının ve toprağı temsil eden kahverenginin kullanıldığını vurgulayan Başer, şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz mutluluğu temsil eden renkleri ellerine aldı, çocuklar ise sevgiyi temsil eden renklerle çalışmalarını yaptı. Biri ilgiyi paylaştı, diğeri aç olduğu sevgiyi büyüğünden aldı. Büyüklerimizin tecrübelerini çocuklarımıza aktarmaları, çocuklarımızın da ihtiyacı olan büyük ilgisini ve onların tecrübelerinden faydalanabilmeleri için bizlerin işbirliği içinde olması, Bakanlığımızın isteğidir. Hedefimiz, çocuklarımızın büyük sevgisini, dede ve nine sevgisini dışarıda değil, kurumlarımızdaki yaşlılardan karşılayarak kendilerine daha çok güven duyan sağlıklı nesiller yetiştirmek. Bu tür projelerle büyük bir aile olduğumuzu herkese hissettirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Bahçelievler, Güncel, Sanat, Son Dakika

