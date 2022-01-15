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Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı - Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı

15.01.2022 14:21

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı Güney Ege sahilinde yavrulayan Akdeniz fokunun doğum anı uzaktan kumanda edilen fotokapan kamerasıyla kaydedildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı

ANKARA - Güney Ege sahilinde yavrulayan Akdeniz fokunun doğum anı uzaktan kumanda edilen fotokapan kamerasıyla kaydedildi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku uzmanların kontrolü altına alındı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarında birisi Güney Ege sahilinde yavrulayarak sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Doğum anı ise uzaktan kumanda edilen fotokapan kamerasıyla kaydedildi. Olayı duyuran Akdeniz Koruma Derneği ise doğumu yapan fokun uzmanlar tarafından takibe alındığını belirtti. Bu çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı

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Güney Ege, Akdeniz, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Güney Ege sahilinde yavruladı - Son Dakika
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