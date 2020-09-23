Nesli tükenmekte olan caretta caretta Çanakkale Boğazı'nda böyle görüntülendi - Son Dakika

Nesli tükenmekte olan caretta caretta Çanakkale Boğazı'nda böyle görüntülendi

Nesli tükenmekte olan caretta caretta Çanakkale Boğazı'nda böyle görüntülendi Fenomen dalgıç Çanakkale Boğazı derinliklerinde caretta carettayı sevdi Turan: "Caretta carettaya dokunmak muhteşem bir duyguydu" Çanakkale'de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç...

Nesli tükenmekte olan caretta caretta Çanakkale Boğazı'nda böyle görüntülendi

Fenomen dalgıç Çanakkale Boğazı derinliklerinde caretta carettayı sevdi

Turan: "Caretta carettaya dokunmak muhteşem bir duyguydu"

ÇANAKKALE - Çanakkale'de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde görüntülediği carertta carettayı sevme fırsatı buldu. Zıpkınla balık avı için su altına dalan Turan, kameraya yansıyan o anların sonrasında kendisine yaklaşan deniz kaplumbağasına dokunduğu o anları 'muhteşem bir duyguydu' şeklinde dile getirdi.

Profesyonel olarak dalış yapan, tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen ve Çanakkale sularında zıpkınla yakaladığı balıklarda tanınan Müjdat Turan, bu kez bir caretta carettayla yaşadığı anları saniye saniye görüntüleyerek takipçileriyle paylaştı.

Balık avladığı anlara yer verdiği sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan ve 100 bine yakın takipçisi bulunan deniz tutkunu Turan'ın kamerasına bu kez bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası takıldı. Çanakkale Boğazı'nda Kepez açıklarında zıpkınıyla balık avlamak için dalan Turan, 7-8 metre derinliklerde beklemeye başladığı sırada kendisine bir carretta carettanın yaklaştığını gördü. Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz canlısı karşısında heyecanlanan Turan, bir süre izlediği carretta carettaya daha sonra kendisi de yaklaştı. Ardından da ondan kaçmayan deniz kaplumbağasına dokunarak, Çanakkale sularından her dalgıcın rastlayamayacağı bir deneyimi de yaşamış oldu. Bu sırada açık olan zıpkın kamerası da o anları saniye saniye kaydetti. Fenomen dalgıç, birkaç kez dokunduktan sonra kendisinden uzaklaşmaya başlayan carretta carettanın arkasından el salladı.

O anları kendi sosyal medya hesabından paylaşarak 'Bir caretta carettaya dokunmak muhteşem bir duyguydu' diyen Turan, "Caretta caretta'lar, nesli tükenme tehlikesinde olan nadir canlılardandır. İnsanoğlunun yerleşme ve çoğalma kapasitesi yüzünden ve ışık kirliliği nedeniyle bugün sayıları giderek azalmaktadır. Nesli tükenme altında olduğu için koruma altında tutulmaktadır. Caretta Caretta yani deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktıkları kumsalları 20 yıl sonra bulabilen doğadaki çok özel canlılar arasındalar. Beslenme, yuvalama ve kışlama alanları arasında uzun mesafe göç edebilirler ve bunu yaparken de dünyanın manyetik alanını kullanırlar. Bir deniz kaplumbağası bir kerede ortalama 80 yumurta bırakabiliyor. 40 yıllık üretkenlik döneminde yaklaşık 3 bin 200 yumurta kuma bırakılırken her bin yumurtadan sadece üç tanesi ergin canlı olabiliyor. Yavru kaplumbağaların cinsiyeti kuluçka sıcaklığına bağlı. Küresel ısınmanın etkileri nedeniyle bir süre sonra tüm türün erkek ya da dişi olma tehlikesi bulunuyor. Ancak buzul çağlarını atlatan bu canlının bu problemin üstesinden geleceğine de inanılıyor. Yavru bireyler, yumurtadan çıkınca denizden yansıyan doğal ışıkla yönlerini bulurlar. İçgüdüsel olarak denize ulaşan yavru, 24 saat boyunca açığa doğru yüzme çılgınlığı yaşar" ifadelerine yer verdi.

Nesli tükenmekte olan caretta caretta Çanakkale Boğazı'nda böyle görüntülendi

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tükenmekte olan caretta caretta Çanakkale Boğazı'nda böyle görüntülendi - Son Dakika

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