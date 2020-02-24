Nestlé'nin Bursa'daki her iki tesisine birden

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Nestlé Türkiye'nin Bursa Karacabey'de bulunan gıda ve Kestel'de bulunan su dolum tesisi, atık hacminin azaltılması ve geri dönüşüm konusundaki çalışmaları ile "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.



Yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak için çalışan Nestlé hayata geçirdiği tüm projelerinde, bireyler ve aileler, topluluklar ve gezegen için değer yaratmayı hedefliyor. Bu anlayış doğrultusunda operasyonlarının çevreye etkisini sıfıra indirerek, bu bilinci topluma yaymaya odaklanan Nestlé'nin Bursa'daki iki tesisi birden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen "Sıfır Atık Belgesi"ni almaya hak kazandı.



Nestlé Türkiye'nin Karacabey'deki gıda ve Kestel'deki su dolum tesisinin gönüllülük esasıyla dahil olduğu sertifikalandırılma süreci kapsamında; kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince denetlenerek, belgelendirildi.



Hayata geçirilen yeni düzenlemeler ile yılda 56 ton atık geri dönüşüm sistemine dahil edildi. Çalışanlar için, geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunda farkındalık eğitimleri ve etkinlikler düzenlendi. Ofis ve fabrika ortak alanlarına atıkların farklı şekilde ayrıştırılmasına olanak sağlayan geri dönüşüm kutuları yerleştirildi ve kullanımı teşvik edildi.



2019 yılında, Nestlé Türkiye çevre gönüllüleri gerçekleştirdikleri "plogging" etkinlikleri ile bir yandan fiziksel aktivite yaparken diğer yandan "sıfır atık" bilincini fabrika dışına taşıdı. Paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen 7 farklı çevre temizliği etkinliğinde, 1100 katılımcıyla 10 tonu plastik olmak üzere toplam 17 ton atık toplandı. - BURSA