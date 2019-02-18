Son Dakika Haberleri: Nestlé Türkiye'nin Yeni Ceo'su Ansgar Bornemann Oldu

Nestlé Türkiye'nin Yeni Ceo'su Ansgar Bornemann Oldu

22 dakika önce

– Fransa merkezli Nestlé'nin Ukrayna ve Moldova CEO'su olarak 2015 yılından bu yana görev yapan Ansgar Bornemann, 1 Mart itibariyle Nestlé Türkiye CEO'su olarak atandı.

Nestlé Türkiye'nin Yeni Ceo'su Ansgar Bornemann Oldu, System.String[]
Fransa merkezli Nestlé'nin Ukrayna ve Moldova CEO'su olarak 2015 yılından bu yana görev yapan Ansgar Bornemann, 1 Mart itibariyle Nestlé Türkiye CEO'su olarak atandı.

Bornemann Nestlé Türkiye'nin yönetimini, dört yıldır söz konusu görevi yapan ve Şubat sonu itibariyle emekliye ayrılacak olan Felix Allemann'dan devralacak.

Bornemann, Nestlé'ye 2004 yılında Almanya'da Nestlé Schöller'in Pazarlama Başkanı olarak katıldı ve 2012 yılında Adriyatik Bölge Dondurma Biriminden Sorumlu Genel Müdür, 2013 yılında Adriyatik Bölge Müdürü, 2015 yılında Nestlé Ukrayna ve Moldova CEO'su olarak görevlendirildi. Nestlé bünyesine katılmadan önce hızlı tüketim ürünleri (FMCG) sektöründe aralarında Almanya, Avusturya, Fransa ve Arabistan'ın bulunduğu çeşitli ülke ve bölgelerde liderlik rollerinde bulundu. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:24 Kaynak: DHA

Ukrayna, CEO, Türkiye, Ekonomi
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