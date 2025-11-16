Netanyahu: Ürdün'ün batısında Filistin Devleti kurulamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Netanyahu: Ürdün'ün batısında Filistin Devleti kurulamaz

Netanyahu: Ürdün\'ün batısında Filistin Devleti kurulamaz
16.11.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün'ün batısında Filistin Devleti kurulmasına karşı olduğunu tekrar vurguladı ve bu tutumunun yıllardır değişmediğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, " Ürdün'ün batısında Filistin Devleti kurulmasına yıllardır karşıyım, bu değişmedi" dedi.

Kabine toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olma konusunda hep aynı noktada olduğunu belirterek, "Kimsenin onayına, sosyal medya paylaşımına ve dersine ihtiyacım yok. Ürdün'ün batısındaki herhangi bir bölgede Filistin Devleti'nin kurulmasına karşıyız ve bu değişmedi. On yıllardır bu tür girişimleri reddediyorum" ifadelerini kullandı.

GAZZE ANLAŞMASINDA HAMAS ŞARTI

Gazze anlaşması kapsamında Hamas'ın kontrolünde olan bölgenin silahsızlandırılacağını kaydeden Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının anlaşmanın şartı olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunu söylediğini savundu.

Kaynak: DHA

Binyamin Netanyahu, Filistin, İsrail, Ürdün, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu: Ürdün'ün batısında Filistin Devleti kurulamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Muazzez Abacı’nın ölümünde ihmal var mı Kızından açıklama Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

15:00
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
14:25
Şanlıurfa’da inşaatta göçük 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
14:15
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
13:50
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
13:46
Muazzez Abacı’ya büyük vefasızlık Koltukların yarısı boş kaldı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
13:03
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı İlk operasyon tamam
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 16:34:23. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu: Ürdün'ün batısında Filistin Devleti kurulamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.