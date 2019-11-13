Son Dakika Haberleri: Netanyahu: Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz
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Netanyahu: Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz

6 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze Şeridi'ndeki Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz. Bu savaşta İsrail'in caydırıcı gücünü artıracak büyük bir başarı elde edilmiştir" diye konuştu

Netanyahu: Gazze'deki gruplarla savaşın zirvesindeyiz, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin direniş gruplarıyla savaşın zirvesinde olduğunu söyledi.


İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, ülkenin güneyindeki Birussebi (Beer Şeva) kentinde yer alan Güney Bölgesi Komutanlığı'nda üst düzey askeri yetkililerle bir güvenlik toplantısı yaptı.

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Filistin, İsrail, Gazze, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:16 
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