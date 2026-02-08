Netanyahu, Trump ile İran Görüşmesi İçin ABD'ye Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Netanyahu, Trump ile İran Görüşmesi İçin ABD'ye Gidiyor

Netanyahu, Trump ile İran Görüşmesi İçin ABD\'ye Gidiyor
08.02.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile İran müzakerelerini görüşmek üzere ABD'ye gidecek.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunu ele almak üzere ABD'ye gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 11 Şubat Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada, Netanyahu ve Trump'ın, İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı kaydedilerek, Netanyahu'nun müzakerelerin 'İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı' aktarıldı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Savunma, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu, Trump ile İran Görüşmesi İçin ABD'ye Gidiyor - Son Dakika

Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir Konuşma Terapisti Mehmet Emrah Cangi: Akıcı konuşmayan biri de deha olabilir
ABD’den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi ABD'den, İran ile ticaret yapan ülkelere ek vergi
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı

10:12
Bu nasıl iş Savcılık Epstein’ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
09:26
Tether’den Türkiye’de tarihi operasyon 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu
08:40
Yıllar sonra bir ilk Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
08:26
“Balıklarını bana sat“ dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü’nü karıştırdı
"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı
07:04
Prens Andrew’un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail’de yaşıyor
Prens Andrew'un eski sevgilisi: Epstein ölmedi, İsrail'de yaşıyor
06:28
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor Masada oturan 2 kişiye bakın
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Masada oturan 2 kişiye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 10:25:28. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu, Trump ile İran Görüşmesi İçin ABD'ye Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.