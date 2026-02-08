Netanyahu, Trump ile İran Görüşmesi İçin ABD\'ye Gidiyor

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunu ele almak üzere ABD'ye gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 11 Şubat Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada, Netanyahu ve Trump'ın, İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı kaydedilerek, Netanyahu'nun müzakerelerin 'İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı' aktarıldı.