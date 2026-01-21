Netanyahu, Trump\'ın Barış Kurulu Davetini Kabul Etti

İSRAİL Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na katılma davetini kabul ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na katılma davetini kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul ettiğini ve dünya liderlerinden oluşacak Barış Kurulu'na üye olacağını açıkladı" ifadelerine yer verildi.