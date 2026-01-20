Netanyahu, Türkiye ve Katar'a Tepkili - Son Dakika
Netanyahu, Türkiye ve Katar'a Tepkili

20.01.2026 17:19
Netanyahu, ABD'li Rubio'ya Türkiye ve Katar'ın Gazze Yönetim Kurulu'ndaki yerinden üzüntü duyduğunu iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu doğrudan arayarak Türkiye ve Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı kapsamında kurulan Gazze Yönetim Kurulu'nda yer almasından duyduğu üzüntüyü ifade ettiği belirtildi.

İsrail basını, Başbakanlık Ofisi'nin 17 Ocak'ta Netanyahu'nun Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşmesi talimatı verdiğini açıklamasından kısa süre sonra İsrail Başbakanı'nın Rubio'yu doğrudan arayarak görüştüğünü aktardı.

Habere göre Netanyahu, Rubio ile görüşmesinde İsrail'in Türkiye ve Katar'ın kurulda yer almasına karşı çıktığını ve ABD'nin kurula ilişkin açıklamasına şaşırdığını söyledi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını açıklamasından sonra geri dönüşün mümkün olmadığı bir yola girildiğini fark ettiğini aktardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin, Netanyahu-Rubio görüşmesini doğruladığı belirtildi.

İsrail, ABD'nin kararı kendileriyle koordine etmediğini öne sürmüştü

İsrail Başbakanlık Ofisi, 17 Ocak'ta ABD'nin duyurduğu Gazze Yönetim Kurulu'nun kendileriyle istişare edilmeksizin oluşturulduğunu ve bunun Tel Aviv yönetiminin politikalarıyla çeliştiğini iddia etmiş, Netanyahu'nun konuyu ele almak üzere Dışişleri Bakanı Saar'a ABD'li mevkidaşı Rubio ile temasa geçmesi talimatı verdiğini aktarmıştı.

Yerel basın, Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer almasının Tel Aviv yönetiminin tepkisine neden olduğunu kaydetmişti.

Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve desteklemek üzere çalışacak.

Kurulda, Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.

Kaynak: AA

