Netflix'in en pahalı dizisinin oyuncularıyla konuştuk!

Uzun yıllar önce DC çizgi roman evreninde hayatımıza giren Sandman, Netflix'in en pahalı orijinal yapımı olarak sinemaya uyarlandı. Biz de platformda 5 Ağustos'ta vizyona giren Sandman dizisini ise herkesten önce izleme ve oyuncuları ile röportaj yapma şansı bulduk.

Efsane röportaj! Sandman oyuncuları ile konuştuk

Sandman, Rüya Lordu Morpheus'un başından geçen talihsiz olayları konu alıyor. İnsanlar tarafından uzun süreliğine hapsedilişi ve yokluğunda ortaya çıkan sorunlar ile yine insanların yardımı ile mücadele edişini yakından görüyoruz.

Disney+ ile Netflix arasındaki rekabette önemli gelişme!

Netflix'in 165 milyon dolar bütçe ayırarak ilk anlaşmasını 2019 yılında imzaladığı dizinin çekimleri 2020 yılındın ekim ayında başlamış olsa da pandeminin araya girmesi nedeniyle 2021 yılının yaz aylarına kadar sürdü.

Daha sonra efekt çalışmaları ve düzenlemeler için de uzun bir vakit ayırıldı. Fakat 5 Ağustos itibariyle seyirci ile buluşarak çıktığı ilk gün itibariyle tüm dünyada platformun en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Türkiye'de de büyük bir ilgi görerek Top10 listelerinde yine ilk sıraya yerleştiğini belirtelim.

Sandman oyuncuları arasında ise Tom Sturridge (Dream/ Morpheus), Gwendoline Christie (Lucifer), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Kirby Howell-Baptiste (Death), Joely Richardson, David Thewlis, Stephen Fry, Patton Oswalt, Mason Alexander Park (Desire), Donna Preston (Despair), Razane Jammal, Niamh Walsh, Vanesu Samunyai ve Sandra James-Young bulunuyor.

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