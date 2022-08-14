Netflix'in en pahalı dizisinin oyuncularıyla konuştuk! - Son Dakika
Üye Girişi

Netflix'in en pahalı dizisinin oyuncularıyla konuştuk!

14.08.2022 19:02
Netflix'in en pahalı dizisinin oyuncularıyla konuştuk!

Netflix'in en pahalı dizisi olan Sandman oyuncuları ile röportaj yaptık. İşte diziye dair merak edilen her şey...

Uzun yıllar önce DC çizgi roman evreninde hayatımıza giren Sandman, Netflix'in en pahalı orijinal yapımı olarak sinemaya uyarlandı. Biz de platformda 5 Ağustos'ta vizyona giren Sandman dizisini ise herkesten önce izleme ve oyuncuları ile röportaj yapma şansı bulduk.

Efsane röportaj! Sandman oyuncuları ile konuştuk

Sandman, Rüya Lordu Morpheus'un başından geçen talihsiz olayları konu alıyor. İnsanlar tarafından uzun süreliğine hapsedilişi ve yokluğunda ortaya çıkan sorunlar ile yine insanların yardımı ile mücadele edişini yakından görüyoruz.

Disney+ ile Netflix arasındaki rekabette önemli gelişme!

Netflix'in 165 milyon dolar bütçe ayırarak ilk anlaşmasını 2019 yılında imzaladığı dizinin çekimleri 2020 yılındın ekim ayında başlamış olsa da pandeminin araya girmesi nedeniyle 2021 yılının yaz aylarına kadar sürdü.

Daha sonra efekt çalışmaları ve düzenlemeler için de uzun bir vakit ayırıldı. Fakat 5 Ağustos itibariyle seyirci ile buluşarak çıktığı ilk gün itibariyle tüm dünyada platformun en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Türkiye'de de büyük bir ilgi görerek Top10 listelerinde yine ilk sıraya yerleştiğini belirtelim.

Netflix'in en pahalı dizisinin oyuncularıyla konuştuk!

Sandman oyuncuları arasında ise Tom Sturridge (Dream/ Morpheus), Gwendoline Christie (Lucifer), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Kirby Howell-Baptiste (Death), Joely Richardson, David Thewlis, Stephen Fry, Patton Oswalt, Mason Alexander Park (Desire), Donna Preston (Despair), Razane Jammal, Niamh Walsh, Vanesu Samunyai ve Sandra James-Young bulunuyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix'in en pahalı dizisinin oyuncularıyla konuştuk! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
18:25 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti hükümetini eleştirdi: Bunların metal yorgunluğu var, o yüzden artık dinlenmeleri gerek
18:20 West Ham United'ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 21. yüzyıldaki ilk Premier Lig galibiyetini aldı
17:40 Kiracısının kalan eşyalarını terastan aşağı atan ev sahibi baba, 4 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu
17:39 ABD'de Kongre binasına saldırı girişiminde bulunan şahıs, barikatlara çarpmasının ardından intihar etti
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 19:03:26. #1.12#
SON DAKİKA: Netflix'in en pahalı dizisinin oyuncularıyla konuştuk! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement