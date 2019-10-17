Son Dakika Haberleri: Netflix'in yeni aboneleri üçüncü çeyrekte 6.8 milyona ulaştı
Son Dakika Ekonomi Netflix'in yeni aboneleri üçüncü çeyrekte 6.8 milyona ulaştı

Netflix'in yeni aboneleri üçüncü çeyrekte 6.8 milyona ulaştı

1 saat önce

Netflix'in üçüncü çeyrekteki yeni abone sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 6.1 milyon kullanıcıdan 6.8 milyon yeni kullanıcıya ulaştı.

Netflix'in yeni aboneleri üçüncü çeyrekte 6.8 milyona ulaştı, System.String[]

Netflix'in üçüncü çeyrekteki yeni abone sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 6.1 milyon kullanıcıdan 6.8 milyon yeni kullanıcıya ulaştı.

Daha önce Ekim sonuna kadar 7.0 milyon yeni aboneye ulaşmayı hedeflediğini açıklayan Netflix, son çeyrek hedefini de 7.4 milyon yeni kullanıcı olarak belirledi.

Şirketin seyreltilmiş hisse başına gelirleri yıllık yüzde 65 artışla 1.47 dolara yükseldi. Açıklamaya göre, şirketin üçüncü çeyrek net geliri geçen yılın aynı dönemindeki 403 milyon dolardan 665 milyon dolara çıktı. Aynı dönemlerde şirketin satış gelirleri de yüzde 31.1 artışla 5.2 milyar dolara ulaştı. Şirketin 2018 sonunda 139.26 milyon olan ücretli abone sayısı da üçüncü çeyrek sonunda yüzde 21.4 artarak 158.33 milyon kişiye ulaştı.

Piyasa açılışının ardından, Netflix hisseleri yüzde 5.14 arttı.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:52 Kaynak: DHA
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