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Netflix'te yayınlanan belgesel Malcolm X suikastının dosyasını yeniden açtırdı
6 saat önce
Netflix'te konuya ilişkin yayınlanan bir belgesel üzerine Manhattan Bölge Savcılığı, 1965'te suikasta uğrayan insan hakları aktivisti Müslüman siyahi Malcolm X, diğer adıyla El-Hacc Malik El-Şahbaz dosyasını yeniden açtı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1965'te suikasta uğrayan insan hakları aktivisti Malcolm X, diğer adıyla El-Hacc Malik El-Şahbaz'ın dosyası Netflix'te yayınlanan bir belgesel üzerine yeniden açıldı.
Siyahi Müslüman El-Şahbaz, ABD'nin New York şehrinde 21 Şubat 1965'te karısı ve çocuklarının önünde suikasta uğramış ve yaşamını yitirmişti. Suikasta karıştığı belirtilen üç kişi ise ömür boyu hapse mahkum edildi ancak belgeselde bu kişilerden ikisinin suçluluğuna yönelik delillerin yetersizliği ortaya konuyor. Daha da ötesi bu kişilerin suikast sırasında olay yerinde dahi olmadıklarını gösteren tanıklıklar ve kanıtlar mevcut.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:45
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