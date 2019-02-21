Son Dakika Haberleri: Netflix ve Marvel Ortaklığı Bitiyor, Jessica Jones ve The Punisher İptal!

Netflix ve Marvel Ortaklığı Bitiyor, Jessica Jones ve The Punisher İptal!

1 saat önce

Netflix'ten Bir İptal Kararı Daha Geldi, Jessica Jones ve The Punisher Serilerinin Sonu Geldi!

Netflix ve Marvel Ortaklığı Bitiyor, Jessica Jones ve The Punisher İptal!, System.String[]
Netflix'ten Bir İptal Kararı Daha Geldi, Jessica Jones ve The Punisher Serilerinin Sonu Geldi!


Netflix, Jessica Jones ve The Punisher Serilerini Bitiriyor. Netflix ve Marvel Ortaklığı Bitiyor, Jessica Jones ve The Punisher Serileri Bitiyor. Peki Şimdi ne olacak?

Netflix ve Marvel Jessica Jones'u 3. Sezondan sonra bitirme kararı aldı. Netflix'in Marvel evrenindeki kahramanlarının serilerini bir bir iptal ettikten sonra, devam geldi. Önce DareDevil, Luke Cage ve Iron Fist şimdi ise Jessica Jones ve benimde sevdiğim The Punisher…

2013 yılından itibaren başlayan Netflix ve Marvel ortaklığı bu iptalle son buldu. Jessica Jones'un 3. sezonu sonrasında devamı gelmiyor.

Resmen açıklanmasa da Netflix ve Marvel ortaklığının bitmesinin açık bir sebebi var aslında. Disney+ !!!

Disney+ video paylaşım hizmeti bu yıl devreye giriyor ve Disney, Marvel serilerini kendine müşteri çekmek için kullanmak istiyor. Süper kahramanlar belki farklı platformda devam edebilir.

Netflix'te onlardan boşalan yerleri Umbrella Academy gibi benzer fikirlerle yola çıkan süper kahraman serileri ile doldurmak için kolları sıvadı bile. Bir çok süper kahraman temalı dizilerin planlandığını artık biliyoruz.

Yine de Netflix için bir dönemin sonu olduğunu biliyoruz.

Deadline

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:20 Kaynak: Teknotalk.com

The Punisher, Jessica Jones, Teknoloji
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