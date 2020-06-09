NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin tedavilere başlıyor - Son Dakika

Necmettin Erbakan Üniversitesi, (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde alınan önlemlerle rutin tedavilere yeniden devam edildiğini bildirdi.

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bundan sonraki süreçte salgın öncesinde yarım kalmış olan diş tedavilerini tamamlamayı ve ardından da rutin tedavilere başlamayı planladıklarını belirtti.

Diş hekimlerinin enfeksiyon konusunda ciddi bir eğitim gördüklerini vurgulayan Tunçdemir, bir dizi hastaların randevu saatleri arasındaki süreyi uzatmak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olan dezenfektanlar kullanmak ve hastaları bilgilendirici afişler hazırlamak gibi çalışmalarının olduğunu aktardı.

Tunçdemir, "Bunun haricinde de hastalarımız, fakültemizin web sitesi üzerinden online randevu alabiliyor ve randevu alan hastalar diş hekimlerimizle görüntülü olarak konuşabiliyor. Görüşmede, evde tedavi yapılabilecekse hekimlerimiz tedaviyi anlatıyor, eğer hastanın tedavisi için fakültemize gelmesi gerektiği kanısına varılırsa da hastaya randevusu veriliyor. Böylelikle fakültemizdeki hasta bekleme salonlarındaki yoğunluğu azaltarak hastalığın yayılımının önüne geçmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Önlemler kapsamında daha az hasta muayene edilebildiği için fakültede iki vardiyalı sisteme geçerek mesai saati bitiminden sonra da hastaları kabul etmeyi planladıklarını belirten Tunçdemir, şunları kaydetti:

"Girişteki işlemler sonrasında durumunda tehlike görülmeyen hastalarımız tedavilerini oluyorlar. Ateşi 38 derece ve daha üstünde olan hastalarımızı Alo 184'e bildirerek en yakın sağlık kuruluşuna ambulansla yönlendiriyoruz. Kovid-19 teşhisi olan hastalarımızın da tedavilerini tüm önlemlerin alındığı Pandemi Kliniğimizde gerçekleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tüm önlemleri fakültemizde aldık. Ayrıca bir de müjde vermek istiyorum. Yaklaşık bir ay içinde Eski Meram Tıp Fakültesi Yerleşkesindeki onkoloji binasının yanında inşaatı devam eden yeni binamıza geçmeyi planlıyoruz. Mevcut fakültemizden iki kat daha büyük olan yeni binamızda, daha teknolojik cihazlarla hastalarımıza daha iyi hizmet vermek için gün sayıyoruz."