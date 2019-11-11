Son Dakika Haberleri: NEÜ Köyceğiz ve Seydişehir Yerleşkesinde binlerce fidan toprakla buluştu
Son Dakika Güncel NEÜ Köyceğiz ve Seydişehir Yerleşkesinde binlerce fidan toprakla buluştu

NEÜ Köyceğiz ve Seydişehir Yerleşkesinde binlerce fidan toprakla buluştu

6 saat önce

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) "Geleceği Nefes" kampanyası kapsamında, Köyceğiz ve Seydişehir yerleşkelerinde binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

NEÜ Köyceğiz ve Seydişehir Yerleşkesinde binlerce fidan toprakla buluştu, System.String[]

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) "Geleceği Nefes" kampanyası kapsamında, Köyceğiz ve Seydişehir yerleşkelerinde binlerce fidanı toprakla buluşturdu.


Geleceğe Nefes kampanyasında, Türkiye genelinde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluştu. Fidan dikme etkinliğine, NEÜ yöneticileri, öğrencileri, akademik ve idari personelleri de katıldı. NEÜ Köyceğiz ve Seydişehir Yerleşkelerinde binlerce fidan toprakla buluştu. Köyceğiz Yerleşkesindeki fidan dikim etkinliğine NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Mızırak ve Prof. Dr. Oğuz Doğan, daire başkanları, akademisyenler ve pek çok öğrenci katıldı.


Seydişehir Yerleşkesinde de 5 binden fazla fidan toprakla buluştu. Seydişehir Yerleşkesinde bulunan; Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Seydişehir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileri, kamu kurum amirleri ve çalışanları fidan dikimi yaptı. - KONYA

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir, Köyceğiz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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