Nevmekan Bağlarbaşı Galeri "Duruş" sergisiyle açıldı - Son Dakika

Nevmekan Bağlarbaşı Galeri, Taner Alakuş ve ekibinin özgün ve güncel minyatür eserlerinden oluşan, "Duruş" sergisi ile kapılarını sanatseverlere açtı.

Açılışa katılan Alakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiye katılan sanatçıların aynı hocadan eğitim almalarına rağmen sanatını kendi içlerinden geldiği şekilde icra ettiğini söyledi.

Alakuş sergide 20 öğrencisinin eserlerinin yer aldığını belirterek, "Adını 'Duruş' koyduk çünkü bence bu kendi sanat yolculuğumuzda hepsinin bir duruşu var. Bunun sanat seviyesinde de bir duruş olduğuna inanıyorum. Benim de onların yanında bir duruşum var. O yüzden adını böyle koyduk sergimizin." ifadesini kullandı.

Serginin herkese hitap ettiğinin altını çizen Alakuş, "Eserlerin hepsi minyatür ama seyredenler çok şaşıracak. Çağdaş minyatür yapan arkadaşımız var, klasik de var. Karma, çok keyifli bir sergi. Herkesin keyif alabileceği bir sergi oldu. Herkes kendini en iyi ifade ettiği biçimde çalıştığı için 20 farklı arının 20 farklı balını görecek izleyiciler. Hazırlanmamız yaklaşık bir buçuk sene sürdü. Üsküdar'da art arda güzel galeriler açıyor. Nevmekan'da sergileri bizimle açmaları ciddi bir onur." diye konuştu.

"3. Nevmekan açılacak"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de açılışta, Alakuş'a ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Türkmen, Nevmekan Bağlarbaşı Galeri'nin önemli bir ihtiyaca karşılık açıldığını aktararak, "Burası Nevmekan Bağlarbaşı. Bir de aşağıda Şemsipaşa'da Nevmekan Selimiye var. Sizlerle müjdeli bir haber paylaşayım. Şimdi 3. Nevmekan geliyor. Selimiye Hamamı'nda ekim ayının 15'inden önce açılacak." dedi.

Konuşmaların ardından eser sahiplerine ödül takdimi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her türlü önlemin alındığı açılışa ziyaretçiler maskeyle katıldı. Kurdele kesiminden sonra sergi mekanı beşerli gruplar halinde gezildi.

Toplam 58 eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergi, 18 Eylül'e kadar gezilebilecek.