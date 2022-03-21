Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 15:09

-Nevruz kutlamaları görüntüleri -Davul zurna ve halk oyunları gösterileri -Nevruz ateşinin yakılması ve demir dövülmesi -Vali İbrahim Akın'ın açıklaması - Kırşehir Kırşehir'de Nevruz Bayramı kutlaması, Türk Büyükleri Parkı'nda gerçekleştirildi.

-Nevruz kutlamaları görüntüleri

-Davul zurna ve halk oyunları gösterileri

-Nevruz ateşinin yakılması ve demir dövülmesi

-Vali İbrahim Akın'ın açıklaması

- Kırşehir

Kırşehir'de Nevruz Bayramı kutlaması, Türk Büyükleri Parkı'nda gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte konuşan Vali İbrahim Akın, nevruzun Türk milletinin geçmişten bugüne kadar kutladığı bir bayram olduğunu söyledi.

Nevruzun bir yandan Ergenekon'dan çıkışı simgelediğini diğer yandan da baharın gelişini müjdelediğini vurgulayan Vali Akın, "Etkinlikle bugünü hep birlikte kutladık. Bugün de hava gayet güzel, adeta nevruz ile bütünleşti." dedi.

Halk oyunu gösterilerinin sunulduğu etkinlikte demir döven Akın, protokol üyeleriyle nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Kutlamaya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı

Nevruz Bayramı kutlandı
Nevruz Bayramı kutlandı
Nevruz Bayramı kutlandı

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Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa TÜ'DE NEVRUZ BAYRAMI, YAKILAN DEV ATEŞLE KUTLANDI TÜ'DE NEVRUZ BAYRAMI, YAKILAN DEV ATEŞLE KUTLANDI

Nevruz Bayramı, İbrahim Akın, Kırşehir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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