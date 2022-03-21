Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 16:10

Nevruz etkinliği Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması Yumurta kırılması Nevruz ateşinin üzerinden atlanması Nevruz Bayramı kutlandı YOZGAT - Yozgat'ta Nevruz Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

Nevruz etkinliği

Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması

Yumurta kırılması

Nevruz ateşinin üzerinden atlanması Nevruz Bayramı kutlandı

YOZGAT - Yozgat'ta Nevruz Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

Yozgat'ta Nevruz Bayramı, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinlikte konuşan Vali Ziya Polat, nevruzun binlerce yıldır kutlanan bir bayram olduğunu belirterek, "Bu yıl kar yağışı yoğun oldu. Baharımız gelecek inşallah. Biz kar yağışını her zaman bereket olarak gören toplumuz. İnşallah baharla toprağımız bereketlenecek." dedi.

Konuşmaların ardından maniler okundu, yumurta tokuşturuldu, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi ve Bozok Üniversitesi Müzik Topluluğu öğrencileri şarkı ve türküler seslendirdi.

Katılımcılar, kültür merkezi önünde yakılan ateşin üzerinden atladı.

Nevruz Bayramı kutlandı
Nevruz Bayramı kutlandı
Nevruz Bayramı kutlandı

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Nevruz Bayramı kutlandı Nevruz Bayramı kutlandı Nevruz Bayramı kutlandı Nevruz Bayramı kutlandı

Nevruz Bayramı, Ziya Polat, Yumurta, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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