Nevşehir Belediye Başkanı Arı: "Bu şehri yeniden imar ve inşa edeceğiz" - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Arı: "Bu şehri yeniden imar ve inşa edeceğiz"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Biz bu şehirde sadece imar ve inşa faaliyeti yapmayacağız. Bu şehirde gönüller inşa edeceğiz, bu şehirde gönüller imar edeceğiz.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Biz bu şehirde sadece imar ve inşa faaliyeti yapmayacağız. Bu şehirde gönüller inşa edeceğiz, bu şehirde gönüller imar edeceğiz. Çünkü bu şehrin her bir ferdine aşık ve sevdalıyız." dedi.

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Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi. Beraberinde başkan yardımcıları ile gerçekleştirdiği incelemeleri sırasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden bilgiler alan Arı, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi. Gittiği çalışma alanlarında vatandaşların ve esnafların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Arı, vatandaşlarla sohbet ederek çeşitli belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Nevşehir Belediyesi'nin gerçekleştireceği çeşitli projelere ilişkin vatandaşlarla ve esnaflarla istişarelerde bulunan Arı, Nevşehir'in çok kısa bir süre içerisinde birçok alanda tüm Türkiye'nin örnek göstereceği bir şehir haline geleceğini kaydetti.


"Bu şehirde gönüller inşa edeceğiz, bu şehirde gönüller imar edeceğiz" diyen Başkan Arı, son dönemde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarında verdiği desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.


Arı, "Bu şehrin her bir ferdinin belediye başkanıyız. İster bize oy versin, ister bize oy vermesin, ister bize önyargılı olsun her bir kardeşimizi sevgiyle, muhabbetle bağrımıza basacağız. Bu şehri yeniden imar ve inşa edebilmek için deli gibi çalışmak gerekiyor. İşte bu şehir deliyi buldu. Biz bunu baştan söylemiştik. Seçimlerden önce 'Kırk yaşında kendimi bu şehir için feda etmeye geldim' demiştim. Elhamdülillah, o verdiğimiz sözün seçim zamanında sizin oyunuzu almak için değil sizin duanızı ve gönlünüzü almak için ifade ettiğimi ve beraberinde de seçim vaadi değil gerçekleştirecek vaatler olduğunu şehirdeki değişimden, dönüşümden, yeniden imar ve inşadan anlıyorsunuz." dedi.


"Çiçek gibi şehir"


Nevşehir Kalesi etrafındaki dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezini 20 Temmuz'da turizme açacaklarını ve bunun öncesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Arı, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelecek olan turistlerin çiçek gibi bir şehirle karşılaşacaklarını ifade etti. Arı sözlerini şöyle sürdürdü;


"Kale bölgesinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 20 Temmuz da, şehrimizin kuruluş yıldönümünde inşallah coşkulu bir kalabalıkla ve coşkulu bir törenle yeni bir turizm destinasyonu ortaya çıkaracağız. 20 Temmuzdan itibaren şehirdeki değişimi, dönüşümü ve ekonomik kalkınmayı sosyolojik, fiziksel değişimi, psikolojik değişimi hep birlikte yaşayacağız. Bunun için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İşte onun içindi, bizim için illaki alt yapı dememizin sebebi bunun içindi. Kale bölgesinin yeni imar ve inşa ettiğimiz yeni turizm destinasyonuna gelen insanlar çiçek gibi bir şehir görmeliydi. İşte 11 farklı noktadaki altyapının sebebi budur. Beraberinde sizin asbestli borulardan, sağlıksız borulardan, çürümüş borulardan kurtulmanız içindi. Sizi parke yollara muhtaç etmemek ve siz parke yolardan araçlarınızla geçmeyesiniz diye bunları yaptık. Sizin hak ettiğiniz şehirde yaşamanızı temin etmek bizim en temel görevimizdir. Bunun için mazeret üretmeyeceğiz, bahane üretmeyeceğiz. Hiçbir bahanenin ardına sığınıp, sırtüstü yatarak gecemizi gündüzümüzü yatmakla geçirmeyeceğiz. Makamda oturmayacağız, sizin aranızda oturacağız. Hamdolsun şimdi hiçbir günümüz yok ki sizinle buluşmayalım, kucaklaşmayalım. Bu buluşmaya, kucaklaşmaya devam edecek ve beraberinde aynı şekilde çalışacağız." - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediye Başkanı Arı: 'Bu şehri yeniden imar ve inşa edeceğiz' - Son Dakika
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