Nevşehir Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi Meclis salonunda, Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında gerçekleştirilen Ocak ayı olağan toplantısına, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli ile AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katıldı.

Nevşehir Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Meclis salonunda, Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında gerçekleştirilen Ocak ayı olağan toplantısına, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Mustafa Alevli ile AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katıldı.


Toplantının açılışında meclis üyelerine hitap eden Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut, "Yeni bir yıla girmiş olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken, 2020 yılının ilk meclis toplantısının da hepimiz için, Nevşehirli hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah'tan dileğimiz 2020 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesidir. Şehrimiz için önemli kararların alınacağı ve yatırımların önünün açılacağı meclis toplantılarımızda alacağımız kararların hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.


Toplantıda ilk olarak sözleşmeli personel ücretleri görüşülerek Zabıta ve İtfaiye Maktu Mesai Ücretleri belirlenirken daha sonra Denetim Komisyonu üye seçimi yapıldı.


Denetim Komisyonu üyeliklerine Ersan Erkut, Bektaş Demir, Ahmet Ağır, Özer Hasan Duru'nun seçildiği toplantıda daha sonra 3229 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına Tahsisinin Yapılması görüşüldü. Söz konusu tahsis talebi oy birliği ile kabul edilirken 2020 yılı İmar Harç ve Ücretlerinin belirlenmesi ve imar plan değişikliği talepleri Gelir ve Tarife Komisyonu ile İmar Komisyonlarına sevk edildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan şartlı bağış alınması ise meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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