Nevşehir Belediyesi sporcularından 8 madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyesi sporcularından 8 madalya - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyesi sporcularından 8 madalya

7 saat önce

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Mersin'de düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Yıldızlar ve Gençler Kros Müsabakalarından aldıkları madalyalar eşliğinde döndü.

Nevşehir Belediyesi sporcularından 8 madalya, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Mersin'de düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Yıldızlar ve Gençler Kros Müsabakalarından aldıkları madalyalar eşliğinde döndü.


Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 'İç Anadolu Bölgesi Yıldızlar ve Gençler Kros Müsabakaları' 8 Ocak 2020 tarihinde Mersin'de gerçekleştirildi. Müsabakalarda Nevşehir'i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Salih Tokmak Yıldız Erkekler Ferdi Kategorisinde birinci, aynı kategoride Süleyman Yılmaz ikinci, Genç Erkekler kategorisinde Cemil Yücel üçüncü, Genç Kızlar kategorisinde Aleyna Sürücü ikinci oldu. Şampiyonada ayrıca Duran Sütveren, Mert Hanifi Odacı, Batuhan Ergöz ve İbrahim Gökgöl'den oluşan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Erkek Atletizm Takımı takım halinde bölge şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.


Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan Atletizm Kurslarında yetişerek spor hayatına atılan ve Mersin'den 8 madalya ile dönen sporcularımız, 21 Şubat 2020 tarihinde Osmaniye'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Nevşehir'i temsil etmeye hak kazandı.


Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörleri Hakan Köstekçi ve İsa Demir, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, Nevşehir'de sporun her branşına olduğu gibi atletizmin de gelişmesinde önemli katkıları olan ve kendilerini her zaman destekleyen Belediye Başkanı Rasim Arı'ya ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR

İç Anadolu Bölgesi, Nevşehir, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
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