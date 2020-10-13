Nevşehir Belediyesinin buklet fabrikasında çalışacak işçiler kura ile belirlendi - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor AŞ bünyesinde faaliyet gösterecek olan buklet fabrikasında çalışacak işçiler kura ile belirlendi.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulamalı sınav ve mülakatı başarı ile geçen 21 aday arasında gerçekleştirilen kura sonucu dikiş işçisi olarak çalışacak 12 kişi belirlendi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezindeki programda, kura çekimi öncesi konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye bünyesindeki şirketlerde çalıştırılacak personelin alımında şeffaf davrandıklarını belirtti.

Kentin kalkınması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Arı, istihdama katkı sunmak amacıyla çeşitli projeleri de hayata geçirdiklerini aktardı.

Nevşehir Belediyesinin ürettiğini ihraç ederek yeni bir başarı elde edeceğini belirten Arı, şunları kaydetti:

"Otellerde günü birlik tüketilen şampuan, terlik gibi malzemelerin üretimini gerçekleştireceğiz. Şehrimizdeki otellerin 30 bin yatak kapasitesi var ve bu 30 bin yatak kapasitesinin ürünlerini temin ettiği üç il var. Bunlar, İstanbul, Ankara ve Antalya. Biz bu pazara girerek hem bölgemizdeki otellerin hem de diğer turizm bölgelerindeki otellerin kullandığı günlük tüketim malzemelerinin üretimini gerçekleştirmeyi planladık. Bu sayede hem belediyemize gelir hem de şehrimizin kadınlarına ve gençlerine istihdam olanağı sağlayacağız. İnşallah kasım ayında ihracat yapan bir belediye unvanı alacağız. Bu aynı zamanda bize daha fazla istihdam olanağı sağlayacak."

Arı'nın konuşmasının ardından çekilen kura ile 12 asil ve 9 aday işçi belirlendi.