Nevşehir Belediyespor'da Payasspor hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Kırmızı-beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, 27.haftada evinde konuk edeceği Payaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Moraliyle yerinde olduğu Nevşehir Belediyespor'da futbolcular, günü tek çalışma yaparak tamamladılar

Saat 14.00'te Gülşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün tek antrenmanında fonksiyonel kuvvet çalışmasına yer verildi. Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcılarının yönetiminde yapılan antrenmana tüm futbolcuların katıldı.Nevşehir Belediyespor'da 13.04.2021 ( Bugün ) yapılacak olan çalışmalarla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan temsilcimiz Nevşehir Belediyespor Kendi tesislerinde kampa girerek maç saatini bekleyecek

14.04 2021 Çarşamba günü Ligin 27. Haftasında Gazi stadında saat 15.00 kendi evimizde oynayacağı Payasspor maçı müsabakasının hakem triyosu belli oldu. Karşılaşmanın orta hakemi Kocaeli bölgesinden Sait Tuzcu olurken yardımcıları ise Balıkesir bölgesinden Mutlu Çiğdem, Abdullah Melih Karaduman düdük çalacak müsabakanın 4. Hakemi ise Kocaeli Bölgesinden Metin Aktaş oldu.