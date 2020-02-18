Nevşehir Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Nevşehir Belediyespor, TFF 3. Lig 3. Grubun 24. haftasında 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'da Halide Edip Adıvarspor ile karşılaşacak.

Nevşehir Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor maçı için hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Nevşehir Belediyespor, TFF 3. Lig 3. Grubun 24. haftasında 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'da Halide Edip Adıvarspor ile karşılaşacak. Bu maç için tüm hazırlıklarını tamamlayarak son antrenmanını gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekipte hedef 3 puan.


Nevşehir Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor müsabakası öncesinde son antrenmanını Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde kendi tesislerinde gerçekleştirdi.


Antrenmanda, Halide Edip Adıvarspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.


Kırmızı beyazlı takımda menüsküs ameliyatı olan Hasan Çelik, 3 hafta sonra yeniden takıma katıldı. Fizyoterapist Cihat Sazcı eşliğinde düz koşulara başlayan Çelik'in kısa süre sonra takımla antrenmanlara katılabileceği belirtildi.


Bu arada son oynanan Modafen maçında bileğine aldığı darbe ile sakatlanan Okan Duran'da yine fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Başarılı futbolcunun Halide Edip Adıvarspor maçında oynayıp oynayamayacağı maç öncesi yapılacak son kontrollerde belli olacak.


Antrenman öncesinde futbolcularına bir konuşma yapan Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, son iki haftada aldıkları galibiyetle iyi bir hava yakaladıklarını ve bu çıkışı sürdürmek istediklerini belirtti.


Futbolcularından sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele etmelerini ve taraftarlara iyi bir futbol izlettirmelerini isteyen Balcıoğlu, "Biz iyi bir takımız. Kendimize güvendiğimiz ve her şeyimizi verdiğimiz sürece grubumuzda yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Bu takım, bu şehrin insanları bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımız 2. Lig'i fazlasıyla hak ediyor. Onlara bu mutluluğu yaşatabilmek bizim elimizde. Bundan sonraki haftalarda rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın her maçımızı bir final havasında oynayacağız. Asla pes etmeyeceğiz ve mücadeleyi bırakmayacağız. " dedi.


Bu arada Çarşamba günü oynanacak olan Nevşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor müsabakasının hakemleri de belli oldu.


Gazi Stadı'nda Saat 13.30'da başlayacak olan müsabakayı Trabzon bölgesi klasman hakemlerinden Sinan Özcan yönetecek. Özcan'ın yardımcılıklarını ise Ertan Başdağ ve Yiğit Çam yapacak. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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