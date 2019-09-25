Nevşehir Belediyespor Özcan Kızıltan ile anlaşma sağladı

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen ve teknik adam olarak görev yaptığı takımlarda TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de sayısız başarılara imza atan ünlü hoca kırmızı beyazlı yöneticilerle anlaşma sağlayarak yeni takımıyla çalışmalarına başladı.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da bir süre önce görevden ayrılan Ergün Aytekin'in ardından teknik adamlık görevine Özcan Kızıltan getirildi. Tecrübeli hoca ile bir süredir devam eden görüşmeler olumlu sonuçlanırken Kızıltan kulüp tesislerinde Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Başkan Vekili İbrahim Yüzer ve diğer yöneticilerin de katıldığı törende kendisini Nevşehir Belediyespor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Nevşehir Belediyespor'u, Nevşehir halkının arzuladığı ve takımın hedeflediği başarılara taşıyacak bir hoca ile anlaştıklarını kaydeden Kulüp Başkanı Esat Özaltın, kariyeri bir çok başarılarla dolu Kızıltan'a yeni takımında başarılar diledi. Türk futboluna yıllarca gerek futbolcu gerekse de antrenör ve teknik adam olarak uzun yıllardır hizmet veren Kızıltan ile birlikte takımın kısa sürede toparlanarak yükselişe geçeceğine inandıklarını ifade eden Özaltın bu süreçte Nevşehir kamuoyundan takımlarına destek olmalarını istedi.

İyi bir kadro kurduklarını ancak sezona şansız bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Özaltın, "Oluşturduğumuz kadro ortada. Hepsi birbirinden değerli olan bir futbolcu grubumuz var. Şimdi bu kadroyu başarıya taşıyacağına yürekten inandığımız Özcan Kızıltan ile anlaştık. Taraftarlarımızın da desteği ile hocamız bizi arzuladığımız ve bu şehrin hak ettiği başarıya ulaştıracak. Bunun için hep birlikte bu kulübe destek olmamız gerekiyor. Henüz kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Bizim için lig adeta yeni başlıyor ve gücümüzü herkese göstereceğiz." dedi.

Teknik Direktör Özcan Kızıltan ise, Nevşehir Belediyespor camiasının ve şehrin beklentilerini bildiğini ve takımın arzulanan başarıyı yakalaması için elinden geleni yapacağını söyledi. Yetenekli futbolculardan kurulu bir takım olduklarını ve en kısa sürede takımın toparlanacağını ifade eden Kızıltan, "Nevşehir Belediyespor gibi hedefleri olan bir takımda görev yapmak benim için büyük mutluluk. Nevşehir Belediyespor'u arzuladığı üst liglere taşımak için büyük bir çaba göstereceğiz. Bunu gerçekleştirirken şehirdeki herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bize inansınlar ve güvensinler. Bu yolun sonu başarı olacak. " diye konuştu.

ÖZCAN KIZILTAN KİMDİR?

Futbola İstanbulspor genç takımında başladı. İstanbulspor, Malatyaspor, Sakaryaspor ve Mersin İdmanyurdu'nda oynadı. 1981 yılında F. Bahçe'ye transfer olan Özcan Kızıltan, 3 yıl Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı giydi. Futbolu bıraktıktan sonra Mersin İY, Çanakkale Dardanel, F.Bahçe altyapısında çalışan Özcan Kızıltan, bir dönem Erdoğan Arıca'nın yanı sıra Fenerbahçe'de Cristoph Daum ve Werner Lorant gibi isimlerin yardımcılığını yaptı.

Eskişehirspor'da İsmail Kartal ile birlikte de çalışan 60 yaşındaki Özcan Kızıltan, Ç. Rizespor, Bucaspor, Y. Turgutluspor, Balıkesirspor, Sakaryaspor, Göztepe, Boluspor, Kartalspor, Y.Malatyaspor ve son olarak ta Bayburt İl Özel İdare Spor'da teknik direktör olarak sayısız başarılara imza atarak şampiyonluklar yaşadı.