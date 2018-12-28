Nevşehir'de 445 Öğrenciye 23 Bin 212 Liralık Kırtasiye Yardımı Yapıldı
42 dakika önce
Nevşehir Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından, Nevşehir merkez ilkokulu ve ortaokul olmak üzere 445 öğrenciye 23 bin 212 lira tutarında kırtasiye yardımı yapıldı.
Nevşehir
Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından, Nevşehir merkez ilkokulu ve ortaokul olmak üzere 445 öğrenciye 23 bin 212 lira tutarında kırtasiye yardımı yapıldı.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş
, " Nevşehir Valiliği
, Sosyal Devlet olma yolunda faaliyetlerine devam ediyor. 2018-2019 eğitim- öğretim yılı içerisinde, 445 öğrenciye 23 bin 212 lira tutarında kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı. Yapılan incelemeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunulmaya devam edilecektir" dedi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:38 Kaynak: İHA
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